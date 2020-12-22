«Супермама» 2 сезон 42 випуск: Невже мама-силачка Таня залякала власного сина?

Сьогодні, 22 грудня, в ефірі телеканалу СТБ вийшов 42 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Гостей приймала мама-силачка Таня. Жінка сама виховує сина-підлітка. Вона вважає себе жорсткою мамою, тому не соромиться лаяти, обзивати і навіть давати ляща синові. Та чи схвалять такий підхід конкурентки?

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Фітнес-тренерка Тетяна виховує 13-річного сина Іллю. Вона прищеплює йому любов до спорту, адже, на її думку, чоловік повинен бути сильним і надійним. Учасниця зізнається, що вона — жорстка мама і може покарати сина, накричати і дати ляща! Тетяна впевнена, що невеликий страх допомагає дитині поважати маму. Та чи щасливий хлопець насправді? У цьому вирішили розібратися учасниці.

Тетяна запросила суперниць на тренування. Вона хотіла продемонструвати, як тренує сина. Конкурентки були трохи здивовані, адже на вулиці було дуже холодно. Також їм не сподобалося те, що Таня була дуже агресивна. Вона постійно критикувала і підтрунювала сина. Матусям здалося, що їй потрібно бути більш м’якою. Проте Таня вважає, що це нормально. Вона навмисно муштрує Іллю, адже хоче, щоб він виріс справжнім чоловіком.

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Щоб не мерзнути, мама-силачка запросила суперниць до себе додому. Конкурентки були трохи здивовані побаченим, адже Таня виглядає дуже ефектно, а стан квартири залишає бажати кращого. І поки господиня дому переодягалася, в учасниць була можливість поговорити з Іллею. Всі помітили, що він не дивиться в очі співрозмовнику. Сам хлопець зізнався, що йому некомфортно. Також він розповів, що мама часто кричить, обзиває. Ілля зізнався, що хотів би, щоб вона стала більш дорослою і спокійнішою.

«Коли мама кричить, я відчуваю себе дуже маленьким. Але мам не вибирають. Мені з нею жити. Вона моя мама, і я її люблю», — поділився Ілля.

Сама Таня зізналася, що постійно контролює сина. У неї є номери телефонів усіх його друзів, вона не дає йому кишенькових грошей, а також не дозволяє спізнюватися. Якщо Ілля затримується, Таня легко може дати йому ляща. Також жінка частенько дозволяє собі обзивати сина. А фрази «Ти що, дебіл?» або «Ілле, прокинься!» для мами-силачки аніскілечки не образливі. Вона їх вживає дуже часто.

Ну, а що відповість Таня на обурення учасниць? Та чи правда те, що вона більше дбає про себе, ніж про благополуччя власного сина? А також які поради почує жінка від експерта з питань дитячої вікової психології Дмитра Карпачова? Дивіться всі подробиці в 42 випуску психологічного реаліті «Супермама»-2!

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