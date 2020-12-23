Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Супермама» 2 сезон 43 выпуск от 23.12.2020: Неужели мама-анархия бросила своих детей?

23.12.2020

23 декабря в 18:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 43 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Сегодня свои методы воспитания продемонстрирует мама-анархия Мария. Женщина утверждает, что принимает выбор своих детей и не ограничивает их ни в чем. Но так ли это? Почему участницы будут шокированы теми условиями, в которых живут дети Марии, и кто на самом деле занимается их воспитанием? И как такой подход прокомментирует ведущий проекта и эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев?   

супермама

Сегодня в гости приглашает мама троих детей Мария. Ее старшему сыну 18 лет, дочке — 12 и младшему ребенку будет шесть лет. В их доме царит настоящая анархия. Мама разрешает детям быть собой и принимает их любой выбор. Но так ли это на самом деле? В этом решили разобраться участницы. 

Больше по теме: «Супермама» 2 сезон 42 выпуск: Неужели мама-силачка Таня запугала собственного сына?

В 43 выпуске проекта «Супермама»-2 вы узнаете:

  • Почему мама-анархия не живет со своими старшими детьми?
  • Кто занимается воспитанием двоих детей Марии?
  • Почему участницам показалось, что в доме Марии дети не имеют права голоса?
  • Неужели мама-анархия в прошлом таскала за волосы дочку?
  • Почему Мария не хочет видеть дома свою дочь? 

Video: «Супермама» 2 сезон 43 выпуск от 23.12.2020: Неужели мама-анархия бросила своих детей?

Супермама 2 сезон 43 выпуск: Неужели мама-анархия бросила своих детей? Как прокомментирует такую ситуацию Дмитрий Карпачев?

Читайте нас также в Viber и Telegram.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить