23 декабря в 18:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 43 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Сегодня свои методы воспитания продемонстрирует мама-анархия Мария. Женщина утверждает, что принимает выбор своих детей и не ограничивает их ни в чем. Но так ли это? Почему участницы будут шокированы теми условиями, в которых живут дети Марии, и кто на самом деле занимается их воспитанием? И как такой подход прокомментирует ведущий проекта и эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев?

Сегодня в гости приглашает мама троих детей Мария. Ее старшему сыну 18 лет, дочке — 12 и младшему ребенку будет шесть лет. В их доме царит настоящая анархия. Мама разрешает детям быть собой и принимает их любой выбор. Но так ли это на самом деле? В этом решили разобраться участницы.

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В 43 выпуске проекта «Супермама»-2 вы узнаете:

Почему мама-анархия не живет со своими старшими детьми?

Кто занимается воспитанием двоих детей Марии?

Почему участницам показалось, что в доме Марии дети не имеют права голоса?

Неужели мама-анархия в прошлом таскала за волосы дочку?

Почему Мария не хочет видеть дома свою дочь?

Video: «Супермама» 2 сезон 43 выпуск от 23.12.2020: Неужели мама-анархия бросила своих детей? Супермама 2 сезон 43 выпуск: Неужели мама-анархия бросила своих детей? Как прокомментирует такую ситуацию Дмитрий Карпачев?

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