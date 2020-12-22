«Супермама» 2 сезон 42 выпуск: Неужели мама-силачка Таня запугала собственного сына?

Сегодня, 22 декабря, в эфире телеканала СТБ вышел 42 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Гостей принимала мама-силачка Таня. Женщина одна воспитывает сына-подростка. Она считает себя жесткой мамой, поэтому не стесняется ругать, обзывать и даже давать леща сыну. Но согласятся ли с такой позицией конкурентки?

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Фитнес-тренер Татьяна воспитывает 13-летнего сына Илью. Она прививает ему любовь к спорту, ведь, по ее мнению, мужчина должен быть сильным и надежным. Участница признается, что она — жесткая мама и может наказать сына, накричать и дать леща! Татьяна уверена, что небольшой страх помогает ребенку уважать маму. Но счастлив ли мальчик на самом деле? В этом решили разобраться участницы.

Татьяна пригласила соперниц на тренировку. Она хотела продемонстрировать, как тренирует сына. Соперницы были немного удивлены, ведь на улице было очень холодно. Также им не понравилось то, что Таня была очень агрессивна. Она постоянно критиковала и подшучивала над Ильей. Мамочкам показалось, что ей нужно быть помягче. Однако Таня считает, что это нормально. Она намеренно муштрует Илью, ведь хочет, чтобы ее сын вырос настоящим мужчиной.

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Чтобы не мерзнуть, мама-силачка пригласила соперниц к себе домой. Конкурентки были немного удивлены увиденным, ведь Таня выглядит очень эффектно, а состояние квартиры оставляло желать лучшего. И пока хозяйка дома переодевалась, у участниц была возможность поговорить с Ильей. Все они заметили, что парень не смотрит в глаза собеседнику. Сам он признался, что ему некомфортно. Также Илья рассказал, что мама часто кричит на него, обзывает. Он признался, что хотел бы, чтобы она стала более взрослой и спокойной.

«Когда мама кричит, я чувствую себя очень маленьким. Но мам не выбирают. Мне с ней жить. Она моя мама, и я ее люблю», — поделился Илья.

Сама Таня призналась, что постоянно контролирует сына. У нее есть номера телефонов всех его друзей, она не дает ему карманных денег, а также не разрешает опаздывать. Если Илья задерживается, то легко может отхватить леща. Также женщина частенько позволяет себе обзывать сына. А фразы «Ты что, дебил?» или «Илья, очнись!» для мамы-силачки совсем не обидны. Она их употребляет очень часто.

Ну, а что ответит Таня на негодование участниц? Правда ли то, что она больше заботится о себе, чем о благополучии собственного сына? А также какие советы женщина услышит от эксперта по вопросам детской возрастной психологии Дмитрия Карпачева? Смотрите все подробности в 42 выпуске психологического реалити «Супермама»-2!

Video: «Супермама» 2 сезон 42 выпуск: Неужели мама-силачка Таня запугала собственного сына? Супермама 2 сезон 42 выпуск: Неужели мама-силачка Таня запугала собственного сына? Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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