«Супермама» 2 сезон 43 випуск: Без друзів і права на власну думку — як живуть діти мами-анархії Марії?

Сьогодні, 23 грудня, в ефірі телеканалу СТБ вийшов 43 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Гостей приймала мама-анархія Марія. Жінка виховує трьох дітей і стверджує, що приймає їх такими, якими вони є, а також дає їм свободу вибору. Чи так це насправді? Чому Марія не живе разом із дітьми? І який шок чекає на учасниць у гостях у мами-анархії?

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39-річна Марія виховує трьох дітей: 18-річного Андрія, 12-річну Марію і 5-річного Колю. Жінка стверджує, що приймає своїх дітей такими, якими вони є. Вона дозволяє їм малювати на стінах і фарбувати волосся в зелений колір. Та чи живуть у кайф її діти? У цьому вирішили переконатися учасниці, які приїхали до Марії додому.

Жінка їх зустріла в дуже яскравому одязі і з самого порогу продемонструвала свої вміння в танцях. Марія попередила, що сьогодні на учасниць очікує багато сюрпризів. Однак суперниці не могли навіть уявити, що насправді на них чекає.

Поки Марія переодягалася, матусь зустріла бабуся. Однак її спілкування з конкурентками не склалося з першої секунди. Валентина Михайлівна розповіла, що старші діти вже 10 років живуть із нею, а молодший син — з мамою. Учасниці були в шоці від почутого. Та ще більше вони здивувалися, коли дізналися, яких методів виховання дотримується бабуся. Так, Валентина Михайлівна не дозволяє своїй онучці запрошувати друзів або гуляти з ними на вулиці, бо вважає, що дівчинка до цього ще не готова. Весь свій вільний час, на думку бабусі, Маша повинна присвячувати навчанню в школі, а також грі на музичних інструментах. Під час спілкування обстановка була дуже напруженою. Учасницям здалося, що бабуся грубо поводилася з ними і не дає можливості висловити свою думку онучці.

Не краща ситуація і зі старшим сином Марії. Хлопець також живе з бабусею разом зі своєю дівчиною. Під час знайомства матусі здивувалися тому, що він був дуже закритий і не міг нормально сформулювати свої думки. До того ж їм здалося дивним, що Андрій, будучи студентом, навіть не знає назви факультету та своєї майбутньої спеціальності.

Щоб поговорити з Машею без бабусиного нагляду, учасниці попросили дозволу у Валентини Михайлівни побути з онукою наодинці. Увійшовши до кімнати, вони побачили два фортепіано. Марія розповіла, що другий інструмент їй купили тоді, коли вона в пориві злості розрубала сокирою перший, адже їй не подобається грати. Маша по секрету розказала, що її давно відрахували з вокалу, тільки про це поки не відомо ні бабусі, ні мамі. Дівчинка боїться зізнатися в цьому, адже знає, що на неї можуть підняти руку.

Ну, а що відповість мама-анархія на запитання учасниць про те, чому вона не хоче, щоб її дочка приїжджала до неї додому? А також які поради жінка почує від експерта з питань дитячої вікової психології Дмитра Карпачова? Дивіться всі подробиці в 43 випуску психологічного реаліті «Супермама»-2!

Video: «Супермама» 2 сезон 43 випуск: Без друзів і права на власну думку — як живуть діти мами-анархії Марії? Супермама 2 сезон 43 випуск: Без друзів і права на власну думку - як живуть діти мами-анархії Марії? Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

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