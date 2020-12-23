«Супермама» 2 сезон 43 выпуск: Без друзей и права на собственное мнение — как живут дети мамы-анархии Марии?

Сегодня, 23 декабря, в эфире телеканала СТБ вышел 43 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Гостей принимала мама-анархия Мария. Женщина воспитывает троих детей и утверждает, что принимает их такими, какие они есть, а также дает им свободу выбора. Но так ли это на самом деле? Почему Мария не живет вместе с детьми? И какой шок ждет участниц в гостях у мамы-анархии?

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39-летняя Мария воспитывает троих детей: 18-летнего Андрея, 12-летнюю Марию и 5-летнего Колю. Женщина утверждает, что воспринимает своих детей такими, какие они есть. Она позволяет им рисовать на стенах и красить волосы в зеленый цвет. Но живут ли в кайф ее дети? В этом решили убедиться участницы, которые приехали к Марии домой.

Женщина их встретила в очень яркой одежде и с самого порога продемонстрировала свои умения в танцах. Мария предупредила, что сегодня участниц ждет много сюрпризов. Однако они не могли даже представить, что на самом деле их ждет.

Пока Мария переодевалась, мамочек встретила бабушка. Однако ее общение с конкурентками не задалось с первой секунды. Валентина Михайловна рассказала, что старшие дети уже 10 лет живут с ней, а младший сын — с мамой. Участницы были в шоке от услышанного. Но еще больше они удивились, когда узнали, каких методов воспитания придерживается бабушка. Так, Валентина Михайловна не разрешает своей внучке приглашать друзей или гулять с ними на улице, потому что считает, что девочка к этому еще не готова. Все свое свободное время, по мнению бабушки, Маша должна посвящать учебе в школе, а также игре на музыкальных инструментах. Во время общения обстановка была очень напряженной. Участницам показалось, что бабушка грубо вела себя с ними и не давала возможности высказать свое мнение внучке.

Не лучше ситуация обстоит и со старшим сыном Марии. Парень также живет с бабушкой вместе со своей девушкой. Во время знакомства мамочки удивились тому, что он был очень закрыт и не мог нормально сформулировать свои мысли. К тому же им показалось странным, что Андрей, будучи студентом, даже не знает названия факультета и своей будущей специальности.

Чтобы поговорить с Машей без бабушкиного присмотра, участницы попросили разрешения у Валентины Михайловны побыть с внучкой наедине. Войдя в комнату, соперницы увидели два фортепиано. Мария рассказала, что второй инструмент ей купили тогда, когда она в порыве злости разрубила топором первый, ведь ей не нравится играть. Маша по секрету поделилась, что ее давно отчислили с вокала, но только об этом пока не известно ни бабушке, ни маме. Девочка боится признаться в этом, ведь знает, что на нее могут поднять руку.

Ну, а что ответит мама-анархия на вопрос участниц о том, почему она не хочет, чтобы ее дочка приезжала к ней домой? А также какие советы женщина услышит от эксперта по вопросам детской возрастной психологии Дмитрия Карпачева? Смотрите все подробности в 43 выпуске психологического реалити «Супермама»-2!

Video: «Супермама» 2 сезон 43 выпуск: Без друзей и права на собственное мнение — как живут дети мамы-анархии Марии? Супермама 2 сезон 43 выпуск: Без друзей и права на собственное мнение — как живут дети мамы-анархии Марии? Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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