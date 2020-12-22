22 грудня о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 42 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Сьогодні свою міць покаже мама-силачка Таня. Жінка сама виховує 13-річного сина. Вона не соромиться жорстких методів, тому легко може дати йому ляща. Чи хороша це тактика? І як такий підхід прокоментує ведучий проєкту і експерт з питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов?

Учасниці реаліті вирушать у гості до фітнес-тренерки Тетяни. Мама виховує 13-річного сина Іллю. Вона прищеплює йому любов до спорту, адже, на її думку, чоловік повинен бути сильним і надійним. Учасниця зізнається, що вона — жорстка мама і може покарати сина, накричати і дати ляща! Тетяна впевнена, що невеликий страх допомагає дитині поважати маму. Що про це скаже Дмитро Карпачов?

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У 42 випуску проєкту «Супермама»-2 ви дізнаєтеся:

Як учасниці відреагують на тренування, на яке їх запросила Таня?

Невже мама-силачка б’є свого сина?

Чи щасливий хлопчик насправді? Чи це лишень ілюзія його мами?

Чи правда, що Таня дбає насамперед про себе?

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