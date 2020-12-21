«Супермама» 2 сезон 41 випуск: Жертвопринесення і зйомки для Playboy — чим ще шокувала езотерична мама Олеся?

Сьогодні, 21 грудня, в ефірі телеканалу СТБ вийшов 41 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Нова четвірка учасниць розпочинає боротьбу за звання найкращої. Цього тижня змагаються: езотерична мама, мама-силачка, мама-анархія і мама з новим життям. І першою суперниці відвідали езотеричну маму Олесю. Жінка виховує свою однорічну доньку, об’єднавши стародавні традиції аюрведи і сучасні системи: нейропедагогіку та елементи вікової психології. Та як оцінять такий підхід конкурентки, і які таємниці приховує Олеся?

Більше на тему: «Супермама» 2 сезон: Езотерична мама, мама-силачка, мама-анархія і мама з новим життям — учасниці нового тижня

34-річна езотерична мама Олеся виховує доньку Єву, якій рік і місяць. Олеся — релігійна людина і з самого народження прищеплює дитині морально-етичні цінності. Вона не сварить і не критикує донечку, часто дає їй слухати мантри. У їхньому домі панують любов, турбота і розуміння. Та чи до кінця чесна Олеся? У цьому вирішили розібратися суперниці.

Езотерична мама зустріла учасниць у гарному настрої. Вона відразу ж познайомила їх зі своєю дочкою і розповіла про методи виховання. Олеся дуже відповідально ставиться до материнства. Перед зачаттям пройшла повний етап очищення, молитов і навіть жертвопринесення. Вона не дає своїй доньці м’яса. Навіть ім’я дитині вибрала, виходячи з аюрведичної віри.

Також господиня дому розповіла про те, чому вирішила круто змінити своє життя. Як зізналася Олеся, у якийсь момент вона зрозуміла, що її життя не має сенсу. Тому з головою поринула в аюрведу. Також раніше жінка часто проповідувала, роздавала книжки біля метро. Однак не всі учасниці розділили такий підхід до життя. Найбільше проявила неповагу мама-силачка Таня, яка постійно сміялася.

Однак на цьому сюрпризи не закінчилися. Учасниці зовсім випадково побачили фотографію шикарної дівчини. Яким же було їхнє здивування, коли вони дізналися, що в минулому протягом шести років Олеся працювала моделлю. Езотерична мама зізналася, що погоджувалася на будь-яку роботу і навіть знімалася для Playboy. Мама-силачка Таня висловила припущення, що вона могла працювати в ескорті, інакше звідки в неї гроші на купівлю кількох квартир, про які напередодні розповіла сама Олеся.

Ну, а які сюрпризи ще чекають на учасниць? Кому належить весільна сукня, яку вони знайшли в гардеробі? А також які поради Олеся почує від експерта з питань дитячої вікової психології Дмитра Карпачова? Дивіться всі подробиці в 41 випуску психологічного реаліті «Супермама»-2!

Video: «Супермама» 2 сезон 41 випуск: Жертвопринесення і зйомки для Playboy — чим ще шокувала езотерична мама Олеся? Супермама 2 сезон 41 випуск: Жертвопринесення і зйомки для Playboy - чим ще шокувала езотерична мама Олеся? Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

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