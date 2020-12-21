Сьогодні, 21 грудня, в ефірі телеканалу СТБ вийде 41 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Як завжди чотири учасниці з різними поглядами на виховання спробують довести, що вони знаються на материнстві. Цього тижня за заповітне звання боротимуться: езотерична мама, мама-силачка, мама-анархія і мама з новим життям. Детальніше про кожну учасницю читайте в матеріалі.

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Езотерична мама Олеся

Олеся у вихованні своєї доньки об’єднала стародавні традиції аюрведи й сучасні системи: нейропедагогіку та елементи вікової психології. Жінка впевнена: тільки так можна виховати гармонійну і щасливу особистість.

Мама-силачка Таня

Таня легко піднімає штангу завважки 100 кілограмів. Жінка виховує дитину за принципом «У здоровому тілі здоровий дух». Її син-підліток займається плаванням, кросфітом і кікбоксингом. Таня впевнена, що хлопчик повинен вирости справжнім чоловіком, тому невеликий ляпас піде йому тільки на користь.

Мама-анархія Марія

Марія — дуже яскрава і запальна жінка. Такі ж принципи вона впроваджує щодо своїх дітей. Вони спокійно можуть дозволити собі бігати по калюжах, фарбувати волосся в яскраві кольори, малювати на стінах і висловлювати свої почуття та емоції так, як вважають за потрібне.

Мама з новим життям Альона

Альона була у шлюбі 18 років, проте зараз перебуває на стадії розлучення з чоловіком. Жінка змушена боротися за право бути мамою для своїх дітей. Альона зізнається, що була жертвою психологічного насильства і зараз намагається навчитися бути щасливою.

Протягом тижня учасниці ходитимуть у гості одна до одної та оцінюватимуть своїх конкуренток за такими критеріями: материнство, хазяйновитість і саморозвиток. А в фіналі свої бонусні 10 балів одній з матусь віддасть експерт з питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов. Та мама, яка набере найбільшу кількість балів, здобуде заповітне звання.

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