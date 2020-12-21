Сегодня, 21 декабря, в эфире телеканала СТБ выйдет 41 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Как всегда четыре участницы с разными взглядами на воспитание попытаются доказать, что они знают толк в материнстве. На этой неделе за заветное звание будут бороться: эзотерическая мама, мама-силачка, мама-анархия и мама с новой жизнью. Подробнее о каждой участнице читайте в материале.

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Эзотерическая мама Алеся

Алеся в воспитании своей дочери объединила древние традиции аюрведы и современные системы: нейропедагогику и элементы возрастной психологии. Женщина уверена: только так можно воспитать гармоничную и счастливую личность.

Мама-силачка Таня

Таня с легкостью поднимает штангу весом в 100 килограмм. Женщина воспитывает ребенка по принципу «В здоровом теле здоровый дух». Ее сын-подросток занимается плаванием, кроссфитом и кикбоксингом. Таня уверена, что мальчик должен вырасти настоящим мужчиной и что небольшой шлепок пойдет ему только на пользу.

Мама-анархия Мария

Мария — очень яркая и зажигательная женщина. Такие же принципы она внедряет по отношению к своим детям. Они спокойно могут позволить себе бегать по лужам, красить волосы в яркие цвета, рисовать на стенах и выражать свои чувства и эмоции так, как считают нужным.

Мама с новой жизнью Алена

Алена была замужем 18 лет, однако сейчас находится в стадии развода с мужем. Женщина вынуждена бороться за право быть мамой для своих детей. Алена признается, что была жертвой психологического насилия и сейчас пытается научиться быть счастливой.

На протяжении недели участницы будут ходить в гости друг к другу и оценивать своих конкуренток по таким критериям: материнство, хозяйственность и саморазвитие. А в финале свои бонусные 10 баллов одной из мам отдаст эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев. Та мама, которая наберет наибольшее количество баллов, получит заветное звание.

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