«Супермама» 2 сезон 41 выпуск: Жертвоприношения и съемки для Playboy — чем еще шокировала эзотерическая мама Алеся?

Сегодня, 21 декабря, в эфире телеканала СТБ вышел 41 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Новая четверка участниц вступает в борьбу за звание лучшей. На этой неделе соревнуются: эзотерическая мама, мама-силачка, мама-анархия и мама с новой жизнью. И первой соперницы посетили эзотерическую маму Алесю. Женщина воспитывает свою годовалую дочь, объединив древние традиции аюрведы и современные системы: нейропедагогику и элементы возрастной психологии. Но как оценят такой подход конкурентки, и какие тайны скрывает Алеся?

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34-летняя эзотерическая мама Алеся воспитывает дочь Еву, которой год и месяц. Алеся — религиозный человек и с самого рождения прививает ребенку морально-нравственные ценности. Она не ругает и не критикует дочь, часто включает ей мантры. В их доме царят любовь, забота и понимание. Но до конца ли честна Алеся? В этом решили разобраться соперницы.

Эзотерическая мама встретила участниц в хорошем расположении духа. Она сразу же познакомила их со своей дочерью и рассказала о методах воспитания. Алеся очень ответственно относится к материнству. Перед зачатием прошла полный этап очищения, молитв и даже жертвоприношения. Она не дает своей дочери мясо. Даже имя ребенку выбрала, исходя из аюрведической веры.

Также хозяйка дома рассказала о том, почему решила круто изменить свою жизнь. Как призналась Алеся, в какой-то момент она поняла, что ее жизнь не имеет смысла. Поэтому с головой ушла в аюрведу. Также раньше женщина часто проповедовала, раздавала книги у метро. Однако не все участницы разделили такой подход к жизни. Больше всего проявила неуважение мама-силачка Таня, которая постоянно смеялась.

Однако на этом сюрпризы не закончились. Участницы абсолютно случайно увидели фотографию шикарной девушки. Каково же было их удивление, когда они узнали, что в прошлом на протяжении шести лет Алеся работала моделью. Эзотерическая мама призналась, что соглашалась на любую работу и даже снималась для Playboy. Мама-силачка Таня высказала предположение, что она могла работать в эскорте, иначе откуда у нее деньги на покупку нескольких квартир, о которых намедне рассказала сама Алеся.

Ну, а какие сюрпризы еще ждут участниц? Кому принадлежит свадебное платье, которое они нашли в гардеробе? А также какие советы Алеся услышит от эксперта по вопросам детской возрастной психологии Дмитрия Карпачева? Смотрите все подробности в 41 выпуске психологического реалити «Супермама»-2!

Video: «Супермама» 2 сезон 41 выпуск: Жертвоприношения и съемки для Playboy — чем еще шокировала эзотерическая мама Алеся? Супермама 2 сезон 41 выпуск: Жертвоприношения и съемки для Playboy — чем еще шокировала эзотерическая мама Алеся? Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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