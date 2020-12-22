22 декабря в 18:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 42 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Сегодня свою мощь покажет мама-силачка Таня. Женщина сама воспитывает 13-летнего сына. Она не стесняется жестких методов, поэтому легко может дать ему леща. Но хорошая ли это тактика? И как такой подход прокомментирует ведущий проекта и эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев?

Участницы реалити отправляются в гости к фитнес-тренеру Татьяне. Мама воспитывает 13-летнего сына Илью. Она прививает ему любовь к спорту, ведь, по ее мнению, мужчина должен быть сильным и надежным. Участница признается, что она — жесткая мама и может наказать сына, накричать и дать леща! Татьяна уверена, что небольшой страх помогает ребенку уважать маму. Что по этому поводу скажет Дмитрий Карпачев?

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В 42 выпуске проекта «Супермама»-2 вы узнаете:

Как участницы отреагируют на тренировку, на которую их пригласила Таня?

Неужели мама-силачка бьет своего сына?

Счастлив ли мальчик на самом деле? Или это всего лишь иллюзия его мамы?

Правда ли, что Таня заботится в первую очередь о себе?

Video: «Супермама» 2 сезон 42 выпуск от 22.12.2020: Чем шокирует участниц мама-силачка Таня? Супермама 2 сезон 42 выпуск: Чем шокирует участниц мама-силачка Таня? Неужели она бьет собственного сына? Как прокомментирует такую ситуацию Дмитрий Карпачев?

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