21 грудня о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 41 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Сьогодні боротьбу за заповітне звання починає нова четвірка учасниць: езотерична мама, мама-силачка, мама-анархія і мама з новим життям. І першою гостей прийматиме езотерична мама Олеся. Жінка виховує свою однорічну доньку, об’єднавши стародавні традиції аюрведи і сучасні системи: нейропедагогіку та елементи вікової психології. Та чи хороша це тактика? І як такий підхід прокоментує ведучий проєкту і експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов?

Чотири мами з кардинально різними поглядами на виховання дітей знову позмагаються за звання найкращої. Суперниці вирушать у гості одна до одної і виставлять оцінки в трьох категоріях: виховання дітей, хазяйновитість і самореалізація. Цього тижня в боротьбі за звання найкращої схрестять свої мечі езотерична мама Олеся, мама-силачка Таня, мама-анархія Марія і мама з новим життям Альона. Свою думку про методи виховання кожної висловить і Дмитро Карпачов.

Першою в гості запрошує 34-річна Олеся. Езотерична мама виховує доньку Єву, якій рік і місяць. Олеся — релігійна людина і з самого народження прищеплює дитині морально-етичні цінності. У їхньому домі панують любов, турбота і розуміння. Чи погодяться з цим суперниці?

Більше на тему: «Супермама» 2 сезон: Езотерична мама, мама-силачка, мама-анархія і мама з новим життям — учасниці нового тижня

У 41 випуску проєкту «Супермама»-2 ви дізнаєтеся:

Яке враження учасниці справлять одна на одну?

Як суперниці оцінять принципи виховання, яких дотримується езотерична мама Олеся?

Яку правду про своє минуле Олеся намагалася приховати?

Невже езотерична мама веде подвійне життя?

Чому Олеся викличе в конкуренток неоднозначне ставлення до себе і свого життя? Що приховує жінка?

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