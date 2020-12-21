«Супермама» 2 сезон 41 випуск від 21.12.2020: Яких принципів виховання дотримується езотерична мама Олеся?
21 грудня о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 41 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Сьогодні боротьбу за заповітне звання починає нова четвірка учасниць: езотерична мама, мама-силачка, мама-анархія і мама з новим життям. І першою гостей прийматиме езотерична мама Олеся. Жінка виховує свою однорічну доньку, об’єднавши стародавні традиції аюрведи і сучасні системи: нейропедагогіку та елементи вікової психології. Та чи хороша це тактика? І як такий підхід прокоментує ведучий проєкту і експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов?
Чотири мами з кардинально різними поглядами на виховання дітей знову позмагаються за звання найкращої. Суперниці вирушать у гості одна до одної і виставлять оцінки в трьох категоріях: виховання дітей, хазяйновитість і самореалізація. Цього тижня в боротьбі за звання найкращої схрестять свої мечі езотерична мама Олеся, мама-силачка Таня, мама-анархія Марія і мама з новим життям Альона. Свою думку про методи виховання кожної висловить і Дмитро Карпачов.
Першою в гості запрошує 34-річна Олеся. Езотерична мама виховує доньку Єву, якій рік і місяць. Олеся — релігійна людина і з самого народження прищеплює дитині морально-етичні цінності. У їхньому домі панують любов, турбота і розуміння. Чи погодяться з цим суперниці?
Більше на тему: «Супермама» 2 сезон: Езотерична мама, мама-силачка, мама-анархія і мама з новим життям — учасниці нового тижня
У 41 випуску проєкту «Супермама»-2 ви дізнаєтеся:
- Яке враження учасниці справлять одна на одну?
- Як суперниці оцінять принципи виховання, яких дотримується езотерична мама Олеся?
- Яку правду про своє минуле Олеся намагалася приховати?
- Невже езотерична мама веде подвійне життя?
- Чому Олеся викличе в конкуренток неоднозначне ставлення до себе і свого життя? Що приховує жінка?
Читайте нас також у Viber і Telegram.