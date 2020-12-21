21 декабря в 18:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 41 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Сегодня борьбу за заветное звание начинает новая четверка участниц: эзотерическая мама, мама-силачка, мама-анархия и мама с новой жизнью. И первой гостей будет принимать эзотерическая мама Алеся. Женщина воспитывает свою годовалую дочь, объединив древние традиции аюрведы и современные системы: нейропедагогику и элементы возрастной психологии. Но хорошая ли это тактика? И как такой подход прокомментирует ведущий проекта и эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев?

Четыре мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей вновь посоревнуются за звание лучшей. Соперницы отправятся в гости друг к другу и выставят оценки в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация. На этой неделе скрестят свои мечи эзотерическая мама Алеся, мама-силачка Таня, мама-анархия Мария и мама с новой жизнью Алена. Свое мнение о методах воспитания каждой выскажет и Дмитрий Карпачев.

Первой в гости приглашает 34-летняя Алеся. Эзотерическая мама воспитывает дочь Еву, которой год и месяц. Алеся — религиозный человек и с самого рождения прививает ребенку морально-нравственные ценности. В их доме царят любовь, забота и понимание. Согласятся ли с этим соперницы?

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В 41 выпуске проекта «Супермама»-2 вы узнаете:

Какое впечатление участницы произведут друг на друга?

Как соперницы оценят принципы воспитания, которых придерживается эзотерическая мама Алеся?

Какую правду о своем прошлом Алеся пыталась утаить?

Неужели эзотерическая мама ведет двойную жизнь?

Почему Алеся вызовет у конкуренток неоднозначное отношение к себе и своей жизни? Что скрывает женщина?

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