Сьогодні, 17 грудня, в ефірі телеканалу СТБ вийшов 40 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Чотири учасниці з кардинально різними поглядами на виховання оцінили своїх конкуренток. Також свою думку про кожну маму висловив ведучий проєкту Дмитро Карпачов. Хто ж здобув заповітне звання супермами: мама-непосида Аня, мама-продюсерка Ліля, мама-перфекціоністка Наталя чи мама-мотиваторка Олена?

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У перший день учасниці вирушили в гості до мами-непосиди Ані. Вона виховує двох дітей і вважає, що декрет — не привід закриватися вдома. Аня часто відвідує салони краси і зустрічається з подругами, у той час як її старший син з року ходить у дитячий садочок, а молодшу дочку допомагає виховувати бабуся. Учасниці не оцінили такого підходу до виховання, їм здалося, що Аня просто переклала відповідальність на свою маму.

Другою гостей приймала мама-перфекціоністка Наталя, яка протягом 17 років перебуває в декреті. Весь вільний час вона присвячує побуту. У її квартирі ідеальна чистота. Наталя взяла на себе всю роботу по господарству і не дозволяє синові навіть заправляти власне ліжко. Правда, такої фанатичності конкурентки теж не оцінили. Їм здалося, що світ Наталії трохи обмежений, а її діти почуваються вдома некомфортно.

Третьою конкурентки оцінювали маму-продюсерку Лілю. Жінка виховує двох дітей і паралельно займається кар’єрою. Ростити 4-місячного сина їй допомагає няня, яка перебуває з малюком цілодобово. Також багато сил і грошей Лілія вкладає у розвиток старшої доньки. Однак деяким учасницям здалося, що Ліля просто хизується фінансовим достатком і намагається реалізувати свої амбіції за рахунок дочки.

І останньою гостей приймала мама-мотиваторка Олена. Вона виховує двох дітей. З молодшою ​​донькою в неї склалися прекрасні стосунки, але з 12-річною Лізою Олені важко знайти спільну мову. Жінка впевнена: в усьому винен перехідний вік і цей період потрібно просто перечекати. Та сама дівчинка зізналася, що неувага мами її ображає. Такої ж думки дотримуються і суперниці.

Так хто ж здобув заповітне звання супермами? У фіналі було дуже гаряче. Мама-мотиваторка Олена не змогла приїхати до студії, бо захворіла на коронавірус. Та вона була на зв’язку онлайн і брала участь в обговореннях. А суперницям було що сказати. Конкурентки, побачивши свої оцінки, звинуватили маму-непосиду Аню в тому, що, на їхню думку, вона занижувала оцінки. Жінки почали сперечатися і навіть не помітили, як до них приєднався Дмитро Карпачов. Експерта обурила така поведінка учасниць, і він відмовився віддавати будь-кому свої бонусні бали. Тому за результатами оцінок звання супермами цього тижня здобула мама-продюсерка Лілія.

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