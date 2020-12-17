Сегодня, 17 декабря, в эфире телеканала СТБ вышел 40 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Четыре участницы с кардинально разными взглядами на воспитание оценили своих конкуренток. Также свое мнение о каждой маме высказал ведущий проекта Дмитрий Карпачев. Кто же получил заветное звание супермамы: мама-непоседа Аня, мама-продюсер Лиля, мама-перфекционистка Наталья или мама-мотиватор Елена?

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В первый день участницы отправились в гости к маме-непоседе Ане. Женщина воспитывает двоих детей и считает, что декрет — не повод закрываться дома. Она часто посещает салон красоты и проводит досуг с подругами, в то время как ее старший сын с года ходит в детский сад, а младшую дочь помогает воспитывать бабушка. Участницы не оценили такой подход к воспитанию, им показалось, что Аня просто переложила ответственность на свою маму.

Второй гостей принимала мама-перфекционистка Наталья, которая на протяжении 17 лет находится в декрете. Все свободное время она посвящает быту. В ее квартире идеальная чистота. Наталья взяла на себя всю работу по дому и не разрешает сыну даже заправлять свою кровать. Правда, такой фанатичности конкурентки тоже не оценили. Им показалось, что мир Натальи немного ограничен, а ее дети чувствуют себя дома некомфортно.

Третьей конкурентки оценивали маму-продюсера Лилю. Женщина воспитывает двоих детей и параллельно занимается карьерой. Растить 4-месячного сына ей помогает няня, которая находится с малышом круглосуточно. Также много сил и денег Лилия вкладывает в развитие старшей дочери. Однако некоторым участницам показалось, что Лиля просто кичится финансовым достатком и пытается реализовать свои амбиции за счет дочери.

И последней гостей принимала мама-мотиватор Елена. Она воспитывает двоих детей. С младшей дочерью у нее сложились прекрасные отношения, но вот с 12-летней Лизой Елене сложно найти общий язык. Женщина уверена: всему виной переходный возраст и этот период нужно просто переждать. Но сама девочка призналась, что невнимание мамы ее обижает. Такого же мнения придерживаются и соперницы.

Так кто же получил заветное звание супермамы? В финале было очень жарко. Мама-мотиватор Елена не смогла присутствовать в студии, потому что заболела коронавирусом. Но она была на связи онлайн и принимала участие в обсуждениях. А соперницам было что обсудить. Конкурентки, увидев свои оценки, обвинили маму-непоседу Анну в том, что, по их мнению, она занижала оценки. Женщины начали спорить и даже не заметили, как к ним присоединился Дмитрий Карпачев. Эксперта возмутило такое поведение участниц, и он отказался отдавать кому-либо свои бонусные баллы. Таким образом, по результатам оценок звание супермамы на этой неделе получила мама-продюсер Лилия.

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