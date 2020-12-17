17 грудня о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 40 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Сьогодні стане відомо, хто отримає заповітне звання цього тижня, але спершу суперниці вирушать у гості до останньої героїні — мами-мотиваторки Олени. Жінка пишається тим, що є прикладом для своїх доньок. Та чому тоді одна з них думає про смерть? Як прокоментує цю ситуацію ведучий проєкту і експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов?

Уже сьогодні стане відомо, хто отримає звання «супермама» цього разу, а поки — у гості запрошує Олена. Учасниця запевняє: вона — мотиваторка для своїх дітей. З молодшою ​​дочкою, Русланою, мама проводить багато часу, виховує і навчає її. Та якими приголомшливими зізнаннями здивує учасниць реаліті старша донька Олени? А також чому фінал перетвориться на з’ясування стосунків між суперницями? І яким рішенням здивує Дмитро Карпачов?

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У 40 випуску проєкту «Супермама»-2 ви дізнаєтеся:

Які стосунки в Олени з молодшою ​​дочкою?

Чому старша донька не може знайти спільну мову з мамою?

Якими приголомшливими зізнаннями здивує учасниць реаліті старша донька Олени?

Чому фінал перетвориться на з’ясування стосунків між конкурентками?

Чому одна з учасниць проігнорувала фвнал?

Яке рішення ведучого проєкту здивує учасниць?

Хто здобуде звання супермами?

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