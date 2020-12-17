17 декабря в 18:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 40 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Сегодня станет известно, кто получит заветное звание на этой неделе, но прежде соперницы отправятся в гости к последней героине — маме-мотиватору Елене. Женщина гордится тем, что является примером для своих дочерей. Но почему тогда одна из них думает о смерти? Как прокомментирует эту ситуацию ведущий проекта и эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев?

Уже сегодня станет известно, кто получит звание «супермама» в этот раз, а пока — в гости приглашает Елена. Участница уверяет, что является мотиватором для своих детей. С младшей дочерью, Русланой, мама проводит много времени, воспитывает и обучает ее. Но какими шокирующими признаниями удивит участниц реалити старшая дочь Елены? А также почему финал превратится в выяснение отношений между соперницами? И каким решением удивит Дмитрий Карпачев?

Больше по теме: «Супермама» 2 сезон 39 выпуск: Круглосуточная няня и огромные суммы на раскрутку таланта дочери — как живут дети мамы-продюсера Лили?

В 40 выпуске проекта «Супермама»-2 вы узнаете:

Какие отношения у Елены с младшей дочерью?

Почему старшая дочь не может найти общий язык с мамой?

Какими шокирующими признаниями удивит участниц реалити старшая дочь Елены?

Почему финал превратится в выяснение отношений между конкурентками?

Какое решение ведущего проекта удивит участниц?

Кто получит звание супермамы?

Читайте нас также в Viber и Telegram.