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«Супермама» 2 сезон 40 выпуск от 17.12.2020: Действительно ли Елена является мотиватором для своих дочерей?

17.12.2020

17 декабря в 18:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 40 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Сегодня станет известно, кто получит заветное звание на этой неделе, но прежде соперницы отправятся в гости к последней героине — маме-мотиватору Елене. Женщина гордится тем, что является примером для своих дочерей. Но почему тогда одна из них думает о смерти? Как прокомментирует эту ситуацию ведущий проекта и эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев?   

супермама

Уже сегодня станет известно, кто получит звание «супермама» в этот раз, а пока — в гости приглашает Елена. Участница уверяет, что является мотиватором для своих детей. С младшей дочерью, Русланой, мама проводит много времени, воспитывает и обучает ее. Но какими шокирующими признаниями удивит участниц реалити старшая дочь Елены? А также почему финал превратится в выяснение отношений между соперницами? И каким решением удивит Дмитрий Карпачев?

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В 40 выпуске проекта «Супермама»-2 вы узнаете:

  • Какие отношения у Елены с младшей дочерью?
  • Почему старшая дочь не может найти общий язык с мамой?
  • Какими шокирующими признаниями удивит участниц реалити старшая дочь Елены?
  • Почему финал превратится в выяснение отношений между конкурентками?
  • Какое решение ведущего проекта удивит участниц?
  • Кто получит звание супермамы?

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