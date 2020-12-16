16 грудня о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 39 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». І третьою гостей прийматиме мама-продюсерка Ліля. Жінка виховує двох дітей і робить усе можливе для їх щасливого майбутнього. Та чи вистачає часу Лілі на те, щоб просто побути поруч зі своїми дітьми, і чи уважно вона ставиться до їхніх потреб? А також як прокоментує цю ситуацію ведучий проєкту і експерт з питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов?

Мама-продюсерка Лілія разом із чоловіком-американцем виховують семирічну доньку і чотиримісячного сина. Вона все робить для успішного майбутнього дітей. Старша донька Лілії співає, танцює і опановує акторську майстерність. При цьому мама багато працює і будує кар’єру. Лілія впевнена, що їй прекрасно вдається поєднувати всі сфери свого життя. Чи так це – готові перевірити суперниці.

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У 39 випуску проєкту «Супермама»-2 ви дізнаєтеся:

Як учасниці оцінять умови, у яких проживає Ліля зі своєю сім’єю?

Чому суперниці вважають, що Ліля даремно витрачає гроші на розкручування своєї дочки як співачки?

Які претензії в конкуренток виникли до няні, котра доглядає за дітьми мами-продюсерки?

Чи вистачає Лілі часу, щоб проводити його з дітьми?

Невже старша донька героїні насторожено ставиться до свого молодшого брата?

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