16 декабря в 18:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 39 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». И третьей гостей будет принимать мама-продюсер Лиля. Женщина воспитывает двоих детей и делает все возможное для их счастливого будущего. Но хватает ли времени Лиле на то, чтобы просто побыть рядом со своими детьми, и внимательно ли она относится к их потребностям?А также как прокомментирует эту ситуацию ведущий проекта и эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев?

Мама-продюсер Лилия вместе с супругом-американцем воспитывают семилетнюю дочь и четырехмесячного сына. Она все делает для успешного будущего детей. Старшая дочь Лилии поет, танцует и занимается актерским мастерством. При этом мама много работает и строит карьеру. Лилия уверена, что ей прекрасно удается совмещать все сферы своей жизни. Так ли это – готовы проверить соперницы.

Больше по теме: «Супермама» 2 сезон 38 выпуск: Неужели мама-перфекционистка Наталья вредит своим детям гиперопекой?

В 39 выпуске проекта «Супермама»-2 вы узнаете:

Как участницы оценят условия, в которых проживает Лиля со своей семьей?

Почему соперницы посчитали, что Лиля зря тратит деньги на раскрутку своей дочери как певицы?

Какие претензии у конкуренток возникли к няне, которая присматривает за детьми мамы-продюсера?

Хватает ли Лиле времени, чтобы проводить его с детьми?

Неужели старшая дочь героини настороженно относится к своему младшему брату?

Читайте нас также в Viber и Telegram.