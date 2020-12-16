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«Супермама» 2 сезон 39 выпуск от 16.12.2020: Какими секретами воспитания поделится мама-продюсер Лиля?

16.12.2020

16 декабря в 18:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 39 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». И третьей гостей будет принимать мама-продюсер Лиля. Женщина воспитывает двоих детей и делает все возможное для их счастливого будущего. Но хватает ли времени Лиле на то, чтобы просто побыть рядом со своими детьми, и внимательно ли она относится к их потребностям?А также как прокомментирует эту ситуацию ведущий проекта и эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев?   

супермама

Мама-продюсер Лилия вместе с супругом-американцем воспитывают семилетнюю дочь и четырехмесячного сына. Она все делает для успешного будущего детей. Старшая дочь Лилии поет, танцует и занимается актерским мастерством. При этом мама много работает и строит карьеру. Лилия уверена, что ей прекрасно удается совмещать все сферы своей жизни. Так ли это – готовы проверить соперницы.  

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В 39 выпуске проекта «Супермама»-2 вы узнаете:

  • Как участницы оценят условия, в которых проживает Лиля со своей семьей?
  • Почему соперницы посчитали, что Лиля зря тратит деньги на раскрутку своей дочери как певицы?
  • Какие претензии у конкуренток возникли к няне, которая присматривает за детьми мамы-продюсера?
  • Хватает ли Лиле времени, чтобы проводить его с детьми?
  • Неужели старшая дочь героини настороженно относится к своему младшему брату?

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