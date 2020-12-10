Сьогодні, 10 грудня, в ефірі телеканалу СТБ вийшов 36 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Чотири учасниці з кардинально різними поглядами на виховання оцінили своїх конкуренток. Також свою думку про кожну маму висловив ведучий проєкту Дмитро Карпачов. Хто ж здобув заповітне звання супермами: мама-богиня Таня, мама-психологиня Інна, мама з народу Саша чи мама на мільйон Іра?

У перший день учасниці вирушили в гості до мами-богині Тані. Жінка виховує двох дітей самостійними особистостями. Хлопчики самі можуть приготувати їжу і з 6-ти років користуються громадським транспортом. Однак суперниці не оцінили такий підхід до виховання. До того ж вони були обурені тим, що Таня демонструє дітям дуже відверті танці.

Другою приймала гостей мама-психологиня Інна, яка виховує 7-річну доньку. Учасниці були шоковані шикарною квартирою, у якій вони проживають, а також тим, що жінка приховує від доньки факт розлучення.

Третьою конкуренток зустрічала мама з народу Саша. Суперниці були обурені безладом, у якому ростуть двоє маленьких синів Саші. Також їх вразила історія з її дитинства: жінка розповіла про те, що в 10-річному віці стала жертвою насильства з боку свого вітчима.

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І останньою суперниці оцінювали маму на мільйон Іру, яка з пелюшок прищеплює своєму синові думку про те, що гроші в його життя прийдуть дуже легко. У малюка вже з однорічного віку є власна платинова картка. Та учасницям здалося, що Іра дуже сильно акцентує увагу на грошах.

Так хто ж здобув заповітне звання супермами? У фіналі найбільше балів набрала мама-богиня Таня. Однак завдяки бонусним 5 балам від експерта з питань дитячої вікової психології Дмитра Карпачова звання супермами цього тижня отримала мама-психологиня Інна.

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