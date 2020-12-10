Сегодня, 10 декабря, в эфире телеканала СТБ вышел 36 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Четыре участницы с кардинально разными взглядами на воспитание оценили своих конкуренток. Также свое мнение о каждой маме высказал ведущий проекта Дмитрий Карпачев. Кто же получил заветное звание супермамы: мама-богиня Таня, мама-психолог Инна, мама из народа Саша или мама на миллион Ира?

В первый день участницы отправились в гости к маме-богине Тане. Женщина воспитывает двоих детей самостоятельными личностями. Мальчики сами могут приготовить еду и с 6-ти лет пользуются общественным транспортом. Однако соперницы не оценили такой подход к воспитанию. К тому же они были возмущены тем, что Таня демонстрирует детям весьма откровенные танцы.

Второй принимала гостей мама-психолог Инна, которая воспитывает 7-летнюю дочь. Участницы были шокированы шикарной квартирой, в которой они проживают, а также тем, что женщина скрывает от дочери факт развода.

Третьей конкуренток встречала мама из народа Саша. Соперницы были возмущены беспорядком, в котором растут двое маленьких сыновей Саши. Также их поразила история из ее детства: женщина рассказала о том, что в 10-летнем возрасте подверглась насилию со стороны своего отчима.

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И последней соперницы оценивали маму на миллион Иру, которая с пеленок внушает своему сыну мысль о том, что деньги в его жизнь придут очень легко. У малыша уже с годовалого возраста есть своя платиновая карта. Но участницам показалось, что Ира слишком сильно акцентирует внимание на деньгах.

Так кто же получил заветное звание супермамы? В финале больше всего баллов набрала мама-богиня Таня. Однако благодаря бонусным 5 баллам от эксперта по вопросам детской возрастной психологии Дмитрия Карпачева звание супермамы на этой неделе получила мама-психолог Инна.

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