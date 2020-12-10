10 грудня о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 36 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Сьогодні учасниці дізнаються, хто здобуде заповітне звання. Та перед цим вони вирушать оцінювати материнство мами на мільйон Ірини, яка виховує маленького сина. Жінка з пелюшок намагається прищепити йому мислення багатія, тому у свої неповні два роки хлопчика має свою платинову картку. Та як прокоментує цю ситуацію ведучий проєкту і експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов?

Ірина разом з чоловіком, громадянином Туреччини, виховує сина. Хлопчику не виповнилося ще й двох років, але він уже розуміє кілька мов. До вагітності Іра організовувала жіночі тренінги і добре на цьому заробляла, тому вже зараз прищеплює синові «мислення мільйонера». Ба більше, у нього вже є власна платинова картка, якою він може розпоряджатися. Якими правилами виховання здивує мама на мільйон? А також хто стане переможницею цього разу? Учасниці готові озвучити свої оцінки суперницям!

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У 36 випуску проєкту «Супермама»-2 ви дізнаєтеся:

Як учасниці оцінять методи виховання мами на мільйон Ірини?

Чому між мамою з народу і мамою на мільйон трапився конфлікт?

Як поставляться учасниці до професійної діяльності Ірини?

Хто здобуде звання супермами? І який несподіваний учинок зробить одна з учасниць у фіналі?

Video: «Супермама» 2 сезон 36 випуск від 10.12.2020: Чи справді син мами на мільйон надто розвинений на свій вік? Супермама 2 сезон 36 випуск: Чи справді син мами на мільйон надто розвинений на свій вік? Як прокоментує цю ситуацію Дмитро Карпачов?

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