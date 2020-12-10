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«Супермама» 2 сезон 36 выпуск от 10.12.2020: Действительно ли сын мамы на миллион развит не по годам?

10.12.2020

10 декабря в 18:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 36 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Сегодня участницы узнают, кто получит заветное звание. Но прежде они отправятся оценивать материнство мамы на миллион Ирины, которая воспитывает маленького сына. Женщина с пеленок пытается внедрить ребенку мышление миллионера, и уже в свои неполные два года у мальчика есть своя платиновая карта. Но как прокомментирует эту ситуацию ведущий проекта и эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев?   

супермама

Ирина вместе с супругом, гражданином Турции, воспитывает сына. Мальчику нет еще и двух лет, но он уже понимает несколько языков. До беременности Ира организовывала женские тренинги и хорошо на этом зарабатывала, поэтому уже сейчас прививает сыну «мышление миллионера». Более того, у ребенка уже есть собственная платиновая карта, которой он может распоряжаться. Какими правилами воспитания удивит мама на миллион? А также кто станет победительницей в этот раз? Участницы готовы озвучить свои оценки соперницам!

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В 36 выпуске проекта «Супермама»-2 вы узнаете:

  • Как участницы оценят методы воспитания мамы на миллион Ирины?
  • Почему между мамой из народа и мамой на миллион случился конфликт?
  • Как отнесутся участницы к профессиональной деятельности Ирины?
  • Кто получит звание супермамы? И какой неожиданный поступок совершит одна из участниц в финале?

Video: «Супермама» 2 сезон 36 выпуск от 10.12.2020: Действительно ли сын мамы на миллион развит не по годам?

Супермама 2 сезон 36 выпуск: Действительно ли сын мамы на миллион развит не по годам? Как прокомментирует такую ситуацию Дмитрий Карпачев?

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