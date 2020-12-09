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«Супермама» 2 сезон 35 випуск від 09.12.2020: Чим дивуватиме мама з народу Саша?

09.12.2020

9 грудня о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 35 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Сьогодні учасниці вирушать оцінювати материнство, хазяйновитість і самореалізацію мами з народу Саші. Жінка виховує двох синів. Найбільше вона хоче, щоб її діти виросли щасливими. Та яка травма дитинства може перешкодити мамі з народу втілити мрію в реальність? І як прокоментує цю ситуацію ведучий проєкту і експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов?

супермама

29-річна Саша живе в орендованій квартирі з двома дітьми і чоловіком. Молодшому синові 10 місяців, а старшому — 3 роки. Зараз мама перебуває в декреті і намагається вкладати в дітей знання, розвивати і навчати їх. Ще одне важливе правило в їхньому домі — виховувати синів щасливими особистостями. Чи вдається героїні це? Уже готові перевірити суперниці!

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У 35 випуску проєкту «Супермама»-2 ви дізнаєтеся:

  • Яке враження на учасниць справить квартира, у якій проживає мама з народу Саша?
  • Невже бруд і таргани — норма життя для Саші?
  • Яка травма знищила дитинство Саші?
  • Як учасниці оцінять розвиток дітей мами з народу та її методи виховання?

Video: «Супермама» 2 сезон 35 випуск від 09.12.2020: Чим дивуватиме мама з народу Саша?

Супермама 2 сезон 35 випуск: Саша виховує двох синів. Найбільше вона хоче, щоб її діти виросли щасливими. Але яка травма дитинства може перешкодити мамі з народу втілити мрію в реальність? І як прокоментує цю ситуацію Дмитро Карпачов?

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