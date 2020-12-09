9 декабря в 18:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 35 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Сегодня участницы отправятся оценивать материнство, хозяйственность и самореализацию мамы из народа Саши. Женщина воспитывает двоих сыновей. Больше всего она хочет, чтобы ее дети выросли счастливыми. Но какая травма детства может помешать маме из народа воплотить мечту в реальность? И как прокомментирует эту ситуацию ведущий проекта и эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев?

29-летняя Саша живет в съемной квартире с двумя детками и мужем. Младшему ребенку 10 месяцев, а старшему — 3 года. Сейчас мама находится в декрете и старается вкладывать в детей знания, развивать и обучать их. Еще одно важное правило в их доме — воспитывать сыновей счастливыми личностями. Удается ли героине это? Уже готовы проверить соперницы!

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В 35 выпуске проекта «Супермама»-2 вы узнаете:

Какое впечатление на участниц произведет квартира, в которой проживает мама из народа Саша?

Неужели грязь и тараканы — норма жизни для Саши?

Какая травма разрушила детство Саши?

Как участницы оценят развитие детей мамы из народа и ее методы воспитания?

Video: «Супермама» 2 сезон 35 выпуск от 09.12.2020: Чем будет удивлять мама из народа Саша? Супермама 2 сезон 35 выпуск: Саша воспитывает двоих сыновей. Больше всего она хочет, чтобы ее дети выросли счастливыми. Но какая травма детства может помешать маме из народа воплотить мечту в реальность? И как прокомментирует такую ситуацию Дмитрий Карпачев?

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