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«Супермама» 2 сезон 34 випуск від 08.12.2020: Чим дивуватиме мама-психологиня Інна?

08.12.2020

8 грудня о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 34 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Боротьба за звання найкращої триває! І сьогодні учасниці вирушать оцінювати материнство, хазяйновитість і самореалізацію мами-психологині Інни, яка виховує у своїй дочці свободу вибору і не тисне на неї батьківським авторитетом. Та чи не зашкодить це дівчинці? Та як прокоментує цю ситуацію ведучий проєкту і експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов?

супермама

Мама-психологиня Інна виховує 7-річну доньку Лізу. Головне правило для Інни — поважати дитину з народження. Вона дозволяє дівчинці проявляти будь-які емоції, одягатися за особистими вподобаннями, вчитися так, як вона сама вважає за потрібне. Інна не пригнічує дочку своїм авторитетом. Проте чи хороша це тактика і чи не страждає при цьому дисципліна — прокоментує Дмитро Карпачов.

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У 34 випуску проєкту «Супермама»-2 ви дізнаєтеся:

  • Яке враження на учасниць справить квартира, у якій проживає мама-психологиня Інна зі своєю дочкою?
  • Чому Інна приховує від дитини факт розлучення з чоловіком?
  • Як конкурентки оцінять виховання Лізи? І чи зможе дівчинка впоратися із завданнями, які їй приготували матусі?
  • Хто і чому звинуватить Інну в користі?

Video: «Супермама» 2 сезон 34 випуск від 08.12.2020: Чим дивуватиме мама-психологиня Інна?

Супермама 2 сезон 34 випуск: Чим дивуватиме мама-психолог Інна? Як прокоментує її методи виховання Дмитро Карпачов?

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