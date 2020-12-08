8 декабря в 18:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 34 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». И сегодня участницы отправятся оценивать материнство, хозяйственность и самореализацию мамы-психолога Инны, которая воспитывает в своей дочери свободу выбора и не давит на нее родительским авторитетом. Но не навредит ли это девочке? И как прокомментирует эту ситуацию ведущий проекта и эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев?

Мама-психолог Инна воспитывает 7-летнюю дочку Лизу. Главное правило для Инны — уважать ребенка с самого детства. Она разрешает девочке проявлять любые эмоции, одеваться по личным предпочтениям, учиться так, как она сама считает нужным. Инна не подавляет дочь своим авторитетом. Хорошая ли это тактика и не пострадает ли при этом дисциплина — прокомментирует Дмитрий Карпачев.

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В 34 выпуске проекта «Супермама»-2 вы узнаете:

Какое впечатление на участниц произведет квартира, в которой проживает мама-психолог Инна со своей дочерью?

Почему Инна скрывает от ребенка факт развода с мужем?

Как конкурентки оценят воспитание Лизы? И сможет ли девочка справиться с заданиями, которые ей приготовили мамочки?

Кто и почему обвинит Инну в корысти?

Video: «Супермама» 2 сезон 34 выпуск от 08.12.2020: Чем будет удивлять мама-психолог Инна? Супермама 2 сезон 34 выпуск: Чем будет удивлять мама-психолог Инна? Как прокомментирует ее методы воспитания Дмитрий Карпачев?

Video: «Супермама» 2 сезон 34 выпуск от 08.12.2020: Чем будет удивлять мама-психолог Инна? Супермама 2 сезон 34 выпуск: Чем будет удивлять мама-психолог Инна? Как прокомментирует ее методы воспитания Дмитрий Карпачев?

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