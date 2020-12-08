Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Супермама» 2 сезон 34 выпуск от 08.12.2020: Чем будет удивлять мама-психолог Инна?

08.12.2020

8 декабря в 18:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 34 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». И сегодня участницы отправятся оценивать материнство, хозяйственность и самореализацию мамы-психолога Инны, которая воспитывает в своей дочери свободу выбора и не давит на нее родительским авторитетом. Но не навредит ли это девочке? И как прокомментирует эту ситуацию ведущий проекта и эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев?   

супермама

Мама-психолог Инна воспитывает 7-летнюю дочку Лизу. Главное правило для Инны — уважать ребенка с самого детства. Она разрешает девочке проявлять любые эмоции, одеваться по личным предпочтениям, учиться так, как она сама считает нужным. Инна не подавляет дочь своим авторитетом. Хорошая ли это тактика и не пострадает ли при этом дисциплина — прокомментирует Дмитрий Карпачев.

Больше по теме: «Супермама» 2 сезон 33 выпуск: Неужели мама-богиня Таня совсем не занимается воспитанием детей?

В 34 выпуске проекта «Супермама»-2 вы узнаете:

  • Какое впечатление на участниц произведет квартира, в которой проживает мама-психолог Инна со своей дочерью?
  • Почему Инна скрывает от ребенка факт развода с мужем?
  • Как конкурентки оценят воспитание Лизы? И сможет ли девочка справиться с заданиями, которые ей приготовили мамочки?
  • Кто и почему обвинит Инну в корысти?

Video: «Супермама» 2 сезон 34 выпуск от 08.12.2020: Чем будет удивлять мама-психолог Инна?

Супермама 2 сезон 34 выпуск: Чем будет удивлять мама-психолог Инна? Как прокомментирует ее методы воспитания Дмитрий Карпачев?

Video: «Супермама» 2 сезон 34 выпуск от 08.12.2020: Чем будет удивлять мама-психолог Инна?

Супермама 2 сезон 34 выпуск: Чем будет удивлять мама-психолог Инна? Как прокомментирует ее методы воспитания Дмитрий Карпачев?

Читайте нас также в Viber и Telegram.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить