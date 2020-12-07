7 грудня о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 33 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». У боротьбу за заповітне звання вступає нова четвірка учасниць: мама-психологиня, мама-богиня, мама на мільйон і мама з народу. І першою гостей прийматиме мама-богиня Таня, яка виховує двох синів. Її хлопчики з 6-ти років самостійно користуються громадським транспортом, а також самі готують собі й мамі вечерю. Та як прокоментує цю ситуацію ведучий проєкту і експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов?

Чотири мами з кардинально різними поглядами на виховання дітей знову позмагаються за звання найкращої. Суперниці виставлять одна одній оцінки в трьох категоріях: виховання дітей, хазяйновитість і самореалізація, у фіналі свою оцінку поставить і Дмитро Карпачов. Цього тижня за заповітне звання боротимуться: мама-психологиня Інна, мама-богиня Таня, мама на мільйон Іра і мама з народу Саша.

Першою в гості запрошує Тетяна. Мама-богиня виховує двох синів ― 10-річного Максима і 7-річного Матвія. Головне завдання для Тетяни — розвивати в дітях самостійність. Хлопчики можуть самі приготувати їжу, завантажити прання, зробити всі уроки і навіть самостійно дістатися на додаткові заняття громадським транспортом. Та чи оцінять такі методи виховання суперниці Тані?

У 33 випуску проєкту «Супермама»-2 ви дізнаєтеся:

Яке враження одна на одну справлять конкурентки?

Як учасниці оцінять Танині методи виховання синів?

Чому конкурентки будуть обурені тим, що діти Тані з 6 років самостійно пересуваються містом?

Як суперниці оцінять хобі Тані?

Чому між Танею і Сашею відбудеться невеликий скандал просто під час зйомок?

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