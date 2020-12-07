7 декабря в 18:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 33 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». В борьбу за заветное звание вступает новая четверка участниц: мама-психолог, мама-богиня, мама на миллион и мама из народа. И первой гостей будет принимать мама-богиня Таня, которая воспитывает двоих сыновей. Ее мальчики с 6-ти лет самостоятельно пользуются общественным транспортом, а также сами готовят себе и маме ужин. Но как прокомментирует эту ситуацию ведущий проекта и эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев?

Четыре мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей вновь посоревнуются за звание лучшей. Соперницы выставят друг другу оценки в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация, в финале свою оценку поставит и Дмитрий Карпачев. На этой неделе за заветное звание будут бороться: мама-психолог Инна, мама-богиня Таня, мама на миллион Ира и мама из народа Саша.

Первой в гости приглашает Татьяна. Мама-богиня воспитывает двоих сыновей — 10-летнего Максима и 7-летнего Матвея. Главная задача для Татьяны — развивать в детях самостоятельность. Мальчики могут сами приготовить еду, загрузить стирку, сделать все уроки и даже самостоятельно добраться на дополнительные занятия на общественном транспорте. Оценят ли такие методы воспитания соперницы Тани?

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В 33 выпуске проекта «Супермама»-2 вы узнаете:

Какое впечатление друг на друга произведут конкурентки?

Как участницы оценят Танины методы воспитания сыновей?

Почему конкурентки будут возмущены тем, что дети Тани с 6 лет самостоятельно передвигаются по городу?

Как соперницы оценят хобби Тани?

Почему между Таней и Сашей произойдет небольшой скандал прямо во время съемок?

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