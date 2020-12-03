Сьогодні, 3 грудня, в ефірі телеканалу СТБ вийшов 32 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Чотири учасниці з кардинально різними поглядами на виховання оцінили своїх конкуренток. Також свою думку про кожну маму висловив ведучий проєкту Дмитро Карпачов. Хто ж здобув заповітне звання супермами: мама-дзен Міла, мама-кондитер у декреті Віталіна, лакшері-мама Катя чи бодипозитивна мама Іра?

У перший день учасниці вирушили в гості до мами-дзен Міли, яка виховує свого 5-річного сина в гармонії зі Всесвітом. Хлопчик з батьками медитує, слухає мантри і вміє ходити по битому склу. Однак конкуренткам здалося, що Міла нав’язує своє бачення світу синові і не зважає на його думку.

Другою гостей приймала мама-кондитер у декреті Віталіна. Жінка всю себе присвятила материнству. Всі фінансові витрати в сім’ї взяв на себе її чоловік — учасник проєкту «МастерШеф. Професіонали» Алік Мкртчян. А ось господарством і розвитком дітей займається Віталіна. Проте конкурентки не оцінили такий підхід, їм здалося, що Віта — тінь свого чоловіка.

Третьою суперниць зустрічала бодипозитивна мама Іра, яка виховує однорічного сина Даміра. Учасниці вирішили, що вона погана господиня, адже в її домі вони виявили дуже багато пилу і жиру. До того ж декому з них здалося, що однорічний син Іри не розвинений на свій вік.

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І останньою гостей приймала лакшері-мама Катя, яка намагається виховати дітей самостійними. Її 4-річний син може сам собі розігріти їжу і випрати шкарпетки. Та учасниці помітили, що Платон дуже погано розмовляє на свій вік. До того ж Катя зізналася, що одного разу покинула дітей на кілька місяців на виховання батькові, у той час як сама насолоджувалася життям.

Так хто ж здобув заповітне звання супермами? У фіналі найбільшу кількість балів набрала мама-дзен Міла. Однак завдяки бонусним балам від експерта з питань дитячої вікової психології Дмитра Карпачова звання супермами цього тижня отримала мама-кондитер Віталіна.

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