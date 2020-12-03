Сегодня, 3 декабря, в эфире телеканала СТБ вышел 32 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Четыре участницы с кардинально разными взглядами на воспитание оценили своих конкуренток. Также свое мнение о каждой маме высказал ведущий проекта Дмитрий Карпачев. Кто же получил заветное звание супермамы: мама-дзен Мила, мама-кондитер в декрете Виталина, лакшери-мама Катя или бодипозитивная мама Ира?

В первый день участницы отправились в гости к маме-дзен Миле, которая воспитывает своего 5-летнего сына в гармонии со Вселенной. Мальчик с родителями медитирует, слушает мантры и умеет ходить по битому стеклу. Однако конкуренткам показалось, что Мила навязывает свое видение мира сыну и не считается с его мнением.

Второй гостей принимала мама-кондитер в декрете Виталина. Женщина всю себя посвятила материнству. Все финансовые затраты в семье взял на себя ее муж — участник проекта «МастерШеф. Профессионалы» Алик Мкртчян. А вот хозяйством и развитием детей занимается Виталина. Но конкурентки не оценили такой подход, им показалось, что Вита — тень своего мужа.

Третьей соперниц принимала бодипозитивная мама Ира, которая воспитывает годовалого сына Дамира. Участницы решили, что она плохая хозяйка, ведь в ее доме они обнаружили очень много пыли и жира. К тому же некоторым из них показалось, что годовалый сын Иры не развит на свой возраст.

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И последней гостей принимала лакшери-мама Катя, которая пытается воспитать детей самостоятельными. Ее 4-летний сын может сам себе разогреть еду и постирать носки. Но участницы заметили, что Платон очень плохо разговаривает на свой возраст. К тому же Катя призналась, что однажды оставила детей на несколько месяцев на воспитание отцу, в то время как сама наслаждалась жизнью.

Так кто же получил заветное звание супермамы? В финале больше всего баллов набрала мама-дзен Мила. Однако благодаря бонусным 10 баллам от эксперта по вопросам детской возрастной психологии Дмитрия Карпачева звание супермамы на этой неделе получила мама-кондитер Виталина.

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