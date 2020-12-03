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«Супермама» 2 сезон 32 випуск від 03.12.2020: Невже лакшері-мама Катя покинула своїх дітей?

03.12.2020

3 грудня о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 32 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». І сьогодні ми, нарешті, дізнаємося, хто ж отримав звання найкращої. Однак спершу суперниці вирушать у гості до останньої конкурентки — лакшері-мами Каті, яка, незважаючи на те, що виховує двох дітей, завжди знайде час для себе і своїх жіночих радостей. Та чи вистачає Каті часу на виховання? І чи правда, що вона якось покинула своїх дітей на кілька місяців? А також як прокоментує цю ситуацію ведучий проєкту і експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов?

супермама

23-річна Катя має 4-річного сина Платона і 2-річну донечку Емілію. Головне правило в їхній родині — виховувати дітей самостійними особистостями. Так, син героїні може випрати свої речі, знайти їжу в холодильнику і розігріти її, прибрати після себе. Чи хороша це тактика для виховання — розповість Дмитро Карпачов.

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У 32 випуску проєкту «Супермама»-2 ви дізнаєтеся:

  • Чому учасниці були розчаровані квартирою, у якій живе Катя?
  • Які недоліки у вихованні дітей знайдуть суперниці? І чому всі звинуватять лакшері-маму в тому, що вона зовсім не займається розвитком дітей?
  • Невже Катя залишала дітей на кілька місяців?
  • Чому бодипозитивна мама Іра вважає, що шлюб Каті тримається тільки на її чоловікові?

Video: «Супермама» 2 сезон 32 випуск від 03.12.2020: Невже лакшері-мама Катя покинула своїх дітей?

Супермама 2 сезон 32 випуск: Невже лакшері-мама Катя покинула своїх дітей? Як прокоментує цю ситуацію Дмитро Карпачов?

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