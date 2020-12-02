«Супермама» 2 сезон 31 выпуск: Почему бодипозитивная мама Ира была возмущена поведением соперниц?

Сегодня, 2 декабря, в эфире телеканала СТБ вышел 31 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Участницы отправились в гости к бодипозитивной маме Ире, которая воспитывает годовалого сына. Женщина души не чает в своем ребенке и считает себя отличной мамой. Однако почему соперницы обвинили Иру в том, что она — плохая хозяйка, которая к тому же не занимается развитием сына?

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Бодипозитивная мама вместе с супругом воспитывает сына, которому год и три месяца. Ирина занимается собственной студией вокала, но прежде всего она – любящая мама и жена. В их семье нет четких правил и границ. Мама позволяет сыну практически все. А также уверяет, что в доме, в котором есть маленький ребенок, попросту не может быть чисто! Согласились ли с этим остальные участницы? И какие оценки поставили?

Ира встретила соперниц на детской площадке, потому что в это время по графику у Дамира прогулка. Участницы сразу же решили проверить, насколько хорошо развит малыш. Однако Дамир не шел на контакт. Он начал капризничать, ведь, как объяснила Ира, скоро должен ложиться спать. Но конкуренткам показалось, что Дамир просто не развит на свой возраст. Он не смог показать, сколько ему лет и части тела. Больше всего негодовала лакшери-мама Катя. Она была уверена в том, что Ира совсем не занимается его развитием.

Чтобы успокоить ребенка, бодипозитивная мама решила уложить его спать, а участницы тем временем занялись ревизией квартиры. Мамочки разделились: Катя и Виталина отправились инспектировать спальню, а Мила пошла проверить чистоту на кухне. Но соперницы пришли к выводу, что чистотой там и не пахло. В спальне было много пыли и песка, а в тумбочках — беспорядок. Не лучше, по мнению Милы, ситуация была и на кухне: жир, грязь, моль, мусор. Участницы были в шоке. Точно в таком шоке пребывала и хозяйка квартиры, которая возмутилась бестактности своих гостей. По ее мнению, мамочки так себя вести не должны. Однако у Милы было немало претензий не только к чистоте холодильника, но и к его наполнению. Мама-дзен обнаружила там много вредных продуктов: плавленый сыр, колбаса, майонез, скумбрия. Однако Ира считает, что это нормально, ведь ее семья любит хорошо и вкусно поесть.

Но еще больше Ира рассердилась, когда вошла в спальню и увидела, что соперницы копаются в ее вещах. Лакшери-мама Катя начала нападать на Иру, ведь считает, что в беспорядке жить просто нельзя. Такое поведение настолько сильно возмутило Иру, что между участницами разразился настоящий скандал с нецензурной бранью. Хозяйка дома начала выгонять Катю из квартиры, однако лакшери-мама с невозмутимым лицом заявила, что и с места не сдвинется.

Смогут ли мамочки закончить ревизию? А также какая история из прошлого бодипозитивной мамы заставит участниц по-новому посмотреть на жизнь Иры? И главное, какие советы она услышит от эксперта по вопросам детской возрастной психологии Дмитрия Карпачева? Смотрите все подробности в 31 выпуске психологического реалити «Супермама»-2!

Video: «Супермама» 2 сезон 31 выпуск: Почему бодипозитивная мама Ира была возмущена поведением соперниц? Супермама 2 сезон 31 выпуск: Почему бодипозитивная мама Ира была возмущена поведением соперниц? Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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