«Супермама» 2 сезон 30 выпуск: Неужели мама-кондитер Виталина полностью зависит от мужа?

Сегодня, 30 ноября, в эфире телеканала СТБ вышел 30 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Участницы отправились в гости к маме-кондитеру Виталине, которая воспитывает двоих детей. Женщина полностью посвятила себя материнству. Но не забыла ли Виталина в декрете о себе? И хватает ли ей времени на самореализацию?

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Сегодня героини реалити отправились в гости к маме-кондитеру Виталине. Вместе с супругом, участником проекта «МастерШеф. Профессионалы» Аликом Мкртчяном, она воспитывает двоих детей – 9-летнего Сема и 3-летнюю Сандру. Все свое время Виталина отдает материнству и очень этому рада. Она признается, что ей нравится быть за мужем. На данный момент все, чем она может гордиться, это ее дети. Но оценят ли соперницы методы воспитания в семье и достижения Сема и Сандры?

Участницам очень понравилась большая светлая квартира, в которой живет Виталина со своей семьей. Мамочки сразу же прошли на кухню и отметили практически идеальную чистоту. К слову, как раз на кухне 3-летняя Сандра под присмотром мамы готовила яичницу. Конкурентки оценили такой навык, однако лакшери-маме Кате показалось, что это опасно.

Чтобы получше узнать детей, участницы решили пообщаться с ними. Все мамочки отметили, что у Виталины очень воспитанные и развитые дети. Однако лакшери-маме и бодипозитивной маме показалось, что Вита пытается самореализоваться за счет детей. Так, Сандра снималась в кино на 6-й день жизни, а Сем получил титул «Мини маленький принц мира».

Также во время общения участницам показалось, что у Виталины нет никаких интересов, кроме работы по дому. Как призналась мама в декрете, она ежедневно делает поддерживающую уборку. Однако соперницы уверены, что это неправильно. Они считают, что Виталина полностью зависит от мужа. Также конкурентки обратили внимание Виты на то, что у мужа намного больше одежды и косметики, чем у нее. Однако сама Виталина считает, что сейчас она посвятила себя материнству.

А как участницы отреагировали на знакомство с Аликом Мкртчяном, и понравился ли им сюрприз, который приготовил для них «бог мяса»? А также какие советы Виталина услышит от эксперта по вопросам детской возрастной психологии Дмитрия Карпачева? Смотрите все подробности в 30 выпуске психологического реалити «Супермама»-2!

Video: «Супермама» 2 сезон 30 выпуск: Неужели мама-кондитер Виталина полностью зависит от мужа? Супермама 2 сезон 30 выпуск: Неужели мама-кондитер Виталина полностью зависит от мужа? Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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