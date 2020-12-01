«Супермама» 2 сезон 30 випуск: Невже мама-кондитер Віталіна повністю залежить від чоловіка?

Сьогодні, 30 листопада, в ефірі телеканалу СТБ вийшов 30 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Учасниці вирушили в гості до мами-кондитера Віталіни, яка виховує двох дітей. Жінка повністю присвятила себе материнству. Та чи не забула Віталіна в декреті про себе? І чи вистачає їй часу на самореалізацію?

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Сьогодні героїні реаліті вирушили в гості до мами-кондитера Віталіни. Разом із чоловіком, учасником проєкту «МастерШеф. Професіонали» Аліком Мкртчяном, вона виховує двох дітей — 9-річного Сема і 3-річну Сандру. Весь свій час Віталіна віддає материнству і дуже цьому рада. Вона зізнається, що їй подобається бути за чоловіком. Нині все, чим вона може пишатися, це її діти. Та чи оцінять суперниці методи виховання в сім’ї і досягнення Сема і Сандри?

Учасницям дуже сподобалася велика світла квартира, у якій живе Віталіна зі своєю сім’єю. Матусі відразу ж пройшли на кухню і відзначили практично ідеальну чистоту. До слова, якраз на кухні 3-річна Сандра під наглядом мами готувала яєчню. Конкурентки оцінили таке вміння, проте лакшері-мамі Каті здалося, що це небезпечно.

Щоб краще познайомитися з дітьми, учасниці вирішили поспілкуватися з ними. Всі матусі відзначили, що у Віталіни дуже виховані і розвинені діти. Однак лакшері-мамі і бодипозитивній мамі здалося, що Віта намагається самореалізуватися за рахунок дітей. Так, Сандра знімалася в кіно на 6-й день життя, а Сем отримав титул «Міні маленький принц світу».

Також під час спілкування учасницям здалося, що у Віталіни немає жодних інтересів, окрім хатньої роботи. Як зізналася мама в декреті, вона щодня робить підтримувальне прибирання. Однак учасниці впевнені, що це неправильно. Вони вважають, що Віталіна повністю залежить від чоловіка. Також конкурентки звернули увагу Віти на те, що в чоловіка набагато більше одягу і косметики, ніж у неї. Однак сама Віталіна вважає, що зараз вона присвятила себе материнству.

А як учасниці відреагували на знайомство з Аліком Мкртчяном, і чи сподобався їм сюрприз, який приготував для них «бог м’яса»? А також які поради Віталіна почує від експерта з питань дитячої вікової психології Дмитра Карпачова? Дивіться всі подробиці в 30 випуску психологічного реаліті «Супермама»-2!

Video: «Супермама» 2 сезон 30 випуск: Невже мама-кондитер Віталіна повністю залежить від чоловіка? Супермама 2 сезон 30 випуск: Невже мама-кондитер Віталіна повністю залежить від чоловіка? Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

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