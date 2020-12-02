Сьогодні, 2 грудня, в ефірі телеканалу СТБ вийшов 31 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Учасниці вирушили в гості до бодипозитивної мами Іри, яка виховує однорічного сина. Жінка дуже любить свою дитину і вважає себе чудовою мамою. Однак чому суперниці звинуватили Іру в тому, що вона — погана господиня, яка до того ж не займається розвитком сина?

Більше на тему: «Супермама» 2 сезон 30 випуск: Невже мама-кондитер Віталіна повністю залежить від чоловіка?

Бодипозитивна мама разом із чоловіком виховує сина, якому рік і три місяці. Ірина займається власною студією вокалу, але передовсім вона — любляча мама і дружина. У їхній родині немає чітких правил і меж. Мама дозволяє синові практично все. А також запевняє, що в оселі, де є маленька дитина, просто не може бути чисто! Чи погодилися з цим інші учасниці? І які оцінки поставили?

Іра зустріла суперниць на дитячому майданчику, бо в цей час за графіком у Даміра прогулянка. Учасниці відразу ж вирішили перевірити, наскільки добре розвинений малюк. Однак Дамір не йшов на контакт. Він почав вередувати, адже, як пояснила Іра, скоро повинен лягати спати. Та конкуренткам здалося, що Дамір просто не розвинений на свій вік. Він не зміг показати, скільки йому років і частини тіла. Найбільше обурювалася лакшері-мама Катя. Вона була впевнена: Іра зовсім не займається його розвитком.

Щоб заспокоїти дитину, бодипозитивна мама вирішила покласти її спати, а учасниці тим часом зайнялися ревізією квартири. Матусі розділилися: Катя і Віталіна вирушили інспектувати спальню, а Міла пішла перевірити чистоту в кухні. Та суперниці дійшли висновку, що чистотою там і не пахло. У спальні було багато пилу і піску, а в тумбочках — безлад. Не кращою, на думку Міли, ситуація була й у кухні: жир, бруд, міль, сміття. Учасниці були в шоці. Точно в такому шоці перебувала і господиня квартири, яка обурилася безтактності своїх гостей. На її думку, матусі так себе поводити не повинні. Однак у Міли було чимало претензій не тільки до чистоти холодильника, а й до його наповнення. Мама-дзен знайшла там багато шкідливих продуктів: плавлений сир, ковбаса, майонез, скумбрія. Однак Іра вважає, що це нормально, адже її сім’я любить добре і смачно поїсти.

Та ще більше Іра розсердилася, коли увійшла в спальню і побачила, що суперниці порпаються в її речах. Лакшері-мама Катя почала нападати на Іру, адже вважає, що в безладі жити просто не можна. Така поведінка настільки сильно обурила Іру, що між учасницями спалахнув справжній скандал з нецензурною лайкою. Господиня дому почала виганяти Катю з квартири, однак лакшері-мама з незворушним обличчям заявила, що і з місця не зрушить.

Чи зможуть матусі закінчити ревізію? А також яка історія з минулого бодипозитивної мами змусить учасниць по-новому подивитися на життя Іри? І головне, які поради вона почує від експерта з питань дитячої вікової психології Дмитра Карпачова? Дивіться всі подробиці в 31 випуску психологічного реаліті «Супермама»-2!

Video: «Супермама» 2 сезон 31 випуск: Чому бодипозитивна мама Іра була обурена поведінкою суперниць? Супермама 2 сезон 31 випуск: Чому бодіпозитивна мама Іра була обурена поведінкою суперниць? Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

Читайте нас також у Viber і Telegram.