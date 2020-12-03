«Супермама» 2 сезон 32 выпуск от 03.12.2020: Неужели лакшери-мама Катя оставила своих детей?
3 декабря в 18:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 32 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». И сегодня мы, наконец, узнаем, кто же получил звание лучшей. Но прежде соперницы отправятся в гости к последней конкурентке — лакшери-маме Кате, которая, невзирая на то, что воспитывает двоих детей, всегда найдет время для себя и своих женских радостей. Но хватает ли Кате времени на воспитание? И правда ли, что она как-то оставила своих детей на несколько месяцев? А также как прокомментирует эту ситуацию ведущий проекта и эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев?
23-летняя Катя растит 4-летнего Платона и 2-летнюю Эмилию. Главное правило в их семье — воспитывать детей самостоятельными личностями. Так, сын героини может постирать свои вещи, найти еду в холодильнике и разогреть ее, убрать после себя. Хорошая ли это тактика для воспитания — расскажет Дмитрий Карпачев.
Більше на тему: «Супермама» 2 сезон 31 випуск: Чому бодипозитивна мама Іра була обурена поведінкою суперниць?
В 32 выпуске проекта «Супермама»-2 вы узнаете:
- Почему участницы были разочарованы квартирой, в которой живет Катя?
- Какие недочеты в воспитании детей найдут соперницы? И почему все обвинят лакшери-маму в том, что она совсем не занимается развитием детей?
- Неужели Катя бросала детей на несколько месяцев?
- Почему бодипозитивная мама Ира считает, что брак Кати держится только на ее муже?