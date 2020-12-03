Сьогодні, 3 грудня, в ефірі телеканалу СТБ вийшов 32 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Учасниці оцінили материнство, хазяйновитість і самореалізацію лакшері-мами Каті, яка виховує своїх дітей самостійними. Її старший син допомагає глядіти молодшу сестричку, в той час як мама відпочиває. Та чи правильна це тактика? І чому суперниці були шоковані розвитком Катиного сина?

Більше на тему: «Супермама» 2 сезон 31 випуск: Чому бодипозитивна мама Іра була обурена поведінкою суперниць?

23-річна Катя виховує 4-річного Платона і 2-річну Емілію. Жінці ніколи не допомагали ні няня, ні бабуся, 24/7 вона перебуває разом із дітьми. Головне правило в їхній родині — виховувати дітей самостійними. Так, син героїні може випрати свої речі, знайти їжу в холодильнику і розігріти її, прибрати після себе. Катя вважає, що, незважаючи на материнство, вона завжди може знайти час для відпочинку.

Протягом усього тижня Катя постійно шукала вади в розвитку дітей своїх конкуренток, тому учасницям не терпілося подивитися на те, як живеться лакшері-мамі. Яким же було їхнє здивування, коли вони прийшли у звичайну квартиру зі старим ремонтом. Суперниці відразу ж вирішили познайомитися з дітьми та перевірити їхній розвиток. Однак вони дуже здивувалися, коли почули мову Платона. Матусі не зрозуміли жодного слова хлопчика. Бодипозитивна мама Іра звернула увагу Каті на те, що Платона потрібно показати логопеду. Однак лакшері-мама вважає, що в її сина немає проблем із вимовою. А логопеди, до яких вона зверталася, запевнили її, що все добре.

Щоб відвернути суперниць від мовлення сина, Катя вирішила розповісти про самостійність своїх дітей. Наприклад, Платон уже в 4 роки може сам розігріти собі сніданок, випрати шкарпетки. Також він допомагає глядіти сестричку, поки мама спить. Суперницям здалося, що Катя просто перекладає відповідальність на сина, проте лакшері-мама так не вважає. Найбільшечерез це обурювалася Іра. Між учасницями знову виникла сварка.

Щоб змінити тему, Катя вирішила розповісти про своє минуле. Лакшері-мама зізналася, що завагітніла у 18 років, бо хотіла якнайшвидше піти з дому, адже в неї дуже складні стосунки з батьками. Катя вважає, що її сім’я — це діти і чоловік Іван, який багато допомагає: займається прибиранням, доглядає за дітьми і заробляє гроші. Учасниці були обурені таким укладом у сім’ї. На їхню думку, так бути не повинно. До того ж хмизу у вогонь підкинула розповідь Каті, яка зізналася, що раніше часто сварилася з чоловіком через брак грошей. Як виявилося, жінка залежна від грошей. У момент, коли в сім’ї були фінансові проблеми, вона просто пішла, залишивши чоловікові дітей, і жила собі на втіху: ходила в кіно, у караоке і кафе з подругами, а також зустрічалася з іншими чоловіками. Учасниці були шоковані таким зізнанням. Але ще більше вони здивувалися, коли дізналися, що в цей час лакшері-мама злітала в Дубаї.

Які висновки зроблять суперниці про лакшері-маму, і яке враження на них справив Іван — чоловік Каті? Та, головне, які поради вона почує від експерта з питань дитячої вікової психології Дмитра Карпачова? Дивіться всі подробиці в 32 випуску психологічного реаліті «Супермама»-2!

Video: «Супермама» 2 сезон 32 випуск: Невже лакшері-мама Катя покинула своїх дітей заради грошей? Супермама 2 сезон 32 випуск: Невже лакшері-мама Катя покинула дітей заради грошей? Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

Читайте нас також у Viber і Telegram.