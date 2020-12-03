«Супермама» 2 сезон 32 выпуск: Неужели лакшери-мама Катя бросила детей ради денег?

Сегодня, 3 декабря, в эфире телеканала СТБ вышел 32 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Участницы оценили материнство, хозяйственность и самореализацию лакшери-мамы Кати, которая воспитывает своих детей самостоятельными. Ее старший сын присматривает за младшей сестренкой, в то время как мама отдыхает. Но правильная ли это тактика? И почему соперницы были шокированы развитием Катиного сына?

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23-летняя Катя растит 4-летнего Платона и 2-летнюю Эмилию. Женщине никогда не помогали ни няня, ни бабушка, 24/7 она находится вместе с детьми. Главное правило в их семье — воспитывать детей самостоятельными. Так, сын героини может постирать свои вещи, найти еду в холодильнике и разогреть ее, убрать после себя. Катя считает, что, несмотря на материнство, она всегда может найти время для отдыха.

На протяжении всей недели Катя постоянно искала недостатки в развитии детей своих конкуренток, поэтому участницам не терпелось посмотреть на то, как живется лакшери-маме. Каково же было их удивление, когда они пришли в обычную квартиру со старым ремонтом. Соперницы сразу же решили познакомиться с детьми и проверить их развитие. Однако они очень удивились, когда услышали речь Платона. Мамочки не поняли ни единого слова мальчика. Бодипозитивная мама Ира обратила внимание Кати на то, что Платона нужно показать логопеду. Однако лакшери-мама считает, что у ее сына нет проблем с речью. А логопеды, к которым она обращалась, заверили ее, что все в порядке.

Чтобы отвлечь соперниц от речи сына, Катя решила рассказать о самостоятельности своих детей. Например, Платон уже в 4 года может сам разогреть себе завтрак, постирать носки. Также он помогает присматривать за сестренкой, пока мама спит. Соперницам показалось, что Катя просто перекладывает ответственность на сына, однако лакшери-мама так не считает. Больше всего по этому поводу негодовала Ира. Между участницами опять возникла словесная перепалка.

Чтобы сменить тему, Катя решила рассказать о своем прошлом. Лакшери-мама призналась, что забеременела в 18 лет, так как хотела побыстрее уйти из дома, ведь у нее очень сложные отношения с родителями. Она считает, что ее семья — это дети и муж Ваня. Мужчина много помогает: занимается уборкой, присматривает за детьми и зарабатывает деньги. Участницы были возмущены таким уставом в семье. По их мнению, так быть не должно. К тому же масла в огонь прибавил рассказ Кати. Лакшери-мама призналась, что раньше часто ссорилась с мужем из-за нехватки денег. Как оказалось, женщина зависима от денег. В момент, когда в семье были финансовые проблемы, она просто ушла, оставив мужу детей, и жила в свое удовольствие: ходила в кино, в караоке и кафе с подругами, а также встречалась с другими мужчинами. Участницы были шокированы таким признанием. Но еще больше они удивились, когда узнали, что в это время лакшери-мама улетела в Дубаи.

Какие выводы сделают соперницы о лакшери-маме, и какое впечатление на них произвел Иван — муж Кати? И главное, какие советы она услышит от эксперта по вопросам детской возрастной психологии Дмитрия Карпачева? Смотрите все подробности в 32 выпуске психологического реалити «Супермама»-2!

Video: «Супермама» 2 сезон 32 выпуск: Неужели лакшери-мама Катя бросила детей ради денег? Супермама 2 сезон 32 выпуск: Неужели лакшери-мама Катя бросила детей ради денег? Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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