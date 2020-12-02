2 грудня о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 31 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Боротьба за звання найкращої триває, і сьогодні учасниці вирушать оцінювати материнство, хазяйновитість і самореалізацію бодіпозитивної мами Іри, яка виховує однорічного сина. Однак усе не задалося з самого початку: прискіпування суперниць, скандали, нецензурна лайка і багато, дуже багато бруду! Чим закінчиться для Іри ревізія конкуренток, і як прокоментує цю ситуацію ведучий проєкту та експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов?

У гості запрошує бодипозитивна мама Ірина. Разом із чоловіком вона виховує сина, якому рік і три місяці. Ірина займається власною студією вокалу, але передовсім вона — любляча мама і дружина. У їхній родині немає чітких правил і меж. Мама дозволяє синові практично все. А також запевняє, що в оселі, де є маленька дитина, просто не може бути чисто! Та чи погодяться з цим інші учасниці? І які оцінки поставлять Ірі?

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У 31 випуску проєкту «Супермама»-2 ви дізнаєтеся:

Чому учасницям здалося, що однорічний син Іри не розвинений на свій вік?

За що конкурентки розкритикують хазяйновитість бодипозитивної мами?

Через що між Ірою і Катею станеться скандал? І чому господиня квартири виганятиме суперницю зі свого дому?

Яку трагічну історію зі свого життя розповість Ірина?

Video: «Супермама» 2 сезон 31 випуск від 02.12.2020: Чому бодіпозитивна мама Іра захоче вигнати суперницю зі свого дому? Супермама 2 сезон 31 випуск: Чому бодіпозититвна мама Іра захоче вигнати суперницю зі свого дому? Як прокоментує цю ситуацію Дмитро Карпачов?

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