2 декабря в 18:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 31 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Борьба за звание лучшей продолжается, и сегодня участницы отправятся оценивать материнство, хозяйственность и самореализацию бодипозитивной мамы Иры, которая воспитывает годовалого сына. Однако все не заладится с самого начала: придирки соперниц, скандалы, нецензурная брань и много, очень много грязи! Чем закончится для Иры ревизия конкуренток, и как прокомментирует эту ситуацию ведущий проекта и эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев?

В гости приглашает бодипозитивная мама Ирина. Вместе с супругом она воспитывает сына, которому год и три месяца. Ирина занимается собственной студией вокала, но прежде всего она – любящая мама и жена. В их семье нет четких правил и границ. Мама позволяет сыну практически все. А также уверяет, что в доме, в котором есть маленький ребенок, попросту не может быть чисто! Согласятся ли с этим остальные участницы? И какие оценки поставят Ире?

Больше по теме: «Супермама» 2 сезон 30 выпуск: Неужели мама-кондитер Виталина полностью зависит от мужа?

В 31 выпуске проекта «Супермама»-2 вы узнаете:

Почему участницам показалось, что годовалый сын Иры не развит на свой возраст?

За что конкурентки раскритикуют хозяйственность бодипозитивной мамы?

Из-за чего между Ирой и Катей произойдет скандал? И почему хозяйка квартиры будет выгонять соперницу из своего дома?

Какую трагическую историю из своей жизни расскажет Ирина?

Video: «Супермама» 2 сезон 31 выпуск от 02.12.2020: Почему бодипозитивная мама Ира захочет выгнать соперницу из своего дома? Супермама 2 сезон 31 выпуск: Почему бодипозитивная мама Ира захочет выгнать соперницу из своего дома? Как прокомментирует такую ситуацию Дмитрий Карпачев?

Читайте нас также в Viber и Telegram.