1 грудня о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 30 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Боротьба за звання найкращої триває, і сьогодні учасниці вирушать оцінювати материнство, хазяйновитість і самореалізацію мами в декреті Віталіни, яка виховує двох дітей. Чи добре в неї це виходить, і чому конкуренткам здалося, що Віталіна — тінь свого чоловіка? Як прокоментує цю ситуацію ведучий проєкту і експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов?

Сьогодні героїні реаліті вирушать у гості до мами-кондитера Віталіни. Разом із чоловіком, учасником проєкту «МастерШеф. Професіонали» Аліком Мкртчяном, мама виховує двох дітей — 9-річного Сема і 3-річну Сандру. Весь свій час Віталіна віддає материнству і дуже цьому рада. Чи оцінять суперниці методи виховання в сім’ї і досягнення Сема і Сандри?

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У 30 випуску проєкту «Супермама»-2 ви дізнаєтеся:

Як учасниці оцінять методи виховання дітей мами-кондитера в декреті?

Чому конкуренткам здалося, що Віталіна загубилася на тлі чоловіка?

Хто з суперниць порадить Віталіні більше займатися собою, а не господарством?

Як учасниці оцінять сюрприз, який приготує Алік Мкртчян?

Video: «Супермама» 2 сезон 30 випуск від 01.12.2020: Чим дивуватиме мама-кондитер у декреті Віталіна? Супермама 2 сезон 30 випуск: Чим дивуватиме мама-кондитер у декреті Віталіна? Як прокоментує цю ситуацію Дмитро Карпачов?

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