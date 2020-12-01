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«Супермама» 2 сезон 30 випуск від 01.12.2020: Чим дивуватиме мама-кондитер у декреті Віталіна?

01.12.2020

1 грудня о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 30 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Боротьба за звання найкращої триває, і сьогодні учасниці вирушать оцінювати материнство, хазяйновитість і самореалізацію мами в декреті Віталіни, яка виховує двох дітей. Чи добре в неї це виходить, і чому конкуренткам здалося, що Віталіна — тінь свого чоловіка? Як прокоментує цю ситуацію ведучий проєкту і експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов?

супермама

Сьогодні героїні реаліті вирушать у гості до мами-кондитера Віталіни. Разом із чоловіком, учасником проєкту «МастерШеф. Професіонали» Аліком Мкртчяном, мама виховує двох дітей — 9-річного Сема і 3-річну Сандру. Весь свій час Віталіна віддає материнству і дуже цьому рада. Чи оцінять суперниці методи виховання в сім’ї і досягнення Сема і Сандри?

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У 30 випуску проєкту «Супермама»-2 ви дізнаєтеся:

  • Як учасниці оцінять методи виховання дітей мами-кондитера в декреті?
  • Чому конкуренткам здалося, що Віталіна загубилася на тлі чоловіка?
  • Хто з суперниць порадить Віталіні більше займатися собою, а не господарством?
  • Як учасниці оцінять сюрприз, який приготує Алік Мкртчян?

Video: «Супермама» 2 сезон 30 випуск від 01.12.2020: Чим дивуватиме мама-кондитер у декреті Віталіна?

Супермама 2 сезон 30 випуск: Чим дивуватиме мама-кондитер у декреті Віталіна? Як прокоментує цю ситуацію Дмитро Карпачов?

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