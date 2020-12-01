1 декабря в 18:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 30 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Борьба за звание лучшей продолжается, и сегодня участницы отправятся оценивать материнство, хозяйственность и самореализацию мамы в декрете Виталины, которая воспитывает двоих детей. Но так ли хорошо у нее это получается, и почему конкуренткам показалось, что Виталина – тень своего мужа? Как прокомментирует эту ситуацию ведущий проекта и эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев?

Сегодня героини реалити отправляются в гости к маме-кондитеру Виталине. Вместе с супругом, участником проекта «МастерШеф. Профессионалы» Аликом Мкртчяном, мама воспитывает двоих детей – 9-летнего Сема и 3-летнюю Сандру. Все свое время Виталина отдает материнству и очень этому рада. Оценят ли соперницы методы воспитания в семье и достижения Сема и Сандры?

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В 30 выпуске проекта «Супермама»-2 вы узнаете:

Как участницы оценят методы воспитания детей мамы-кондитера в декрете?

Почему конкуренткам показалось, что Виталина потерялась на фоне мужа?

Кто из соперниц посоветует Виталине больше заниматься собой, а не хозяйством?

Как участницы оценят сюрприз, который приготовит Алик Мкртчян?

Video: «Супермама» 2 сезон 30 выпуск от 01.12.2020: Чем будет удивлять мама-кондитер в декрете Виталина? Супермама 2 сезон 30 выпуск: Чем будет удивлять мама-кондитер в декрете Виталина? Как прокомментирует такую ситуацию Дмитрий Карпачев?

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