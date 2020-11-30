30 листопада о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 29 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». У боротьбу за звання найкращої вступає нова четвірка учасниць: мама-дзен, мама-кондитер у декреті, лакшері-мама і бодипозитивна мама. І першою гостей прийматиме мама-дзен Міла, яка виховує свого сина в гармонії зі Всесвітом. Хлопчик у 5 років спокійно ходить по битому склу і частенько медитує. А що про це скаже ведучий проєкту і експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов?

Чотири мами з кардинально різними поглядами на виховання дітей знову позмагаються за звання найкращої. Суперниці виставлять одна одній оцінки у трьох категоріях: виховання дітей, хазяйновитість і самореалізація, у фіналі свою оцінку поставить і Дмитро Карпачов. Цього тижня схрестять свої мечі мама-дзен Міла, мама-кондитер у декреті Віталіна, лакшері-мама Катя і бодипозитивна мама Іра. Повірте, тиждень буде дуже спекотним, адже таких скандалів ви ще не бачили!

Першою в гості запрошує нутриціологиня Міла. Разом із чоловіком вона виховує 5-річного сина. З дитинства мама прищеплює Аветові любов до здорового способу життя і духовного розвитку. Усі члени сім’ї займаються йогою, медитаціями і слухають мантри. У тому числі й дитина. Чи не страждають від цього інші сфери життя хлопчика — готові перевірити учасниці реаліті.

Більше на тему: «Супермама» 2 сезон: Мама-дзен, мама-кондитер у декреті, лакшері-мама і бодипозитивна мама — учасниці нового тижня

У 29 випуску проєкту «Супермама»-2 ви дізнаєтеся:

Яке перше враження конкурентки справлять одна на одну?

Чому одній з учасниць здасться, що у 5-річного сина мами-дзен Міли голова забита зайвою інформацією?

Чи вдасться Мілі довести суперницям, що її синові справді подобається медитувати і слухати мантри?

Як учасниці поставляться до того, що Авет у 5 років уже ходить по битому склу?

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