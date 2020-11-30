30 ноября в 18:00 в эфире телеканала СТБ выйдет 29 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». В борьбу за звание лучшей вступает новая четверка участниц: мама-дзен, мама-кондитер в декрете, лакшери-мама и бодипозитивная мама. И первой гостей будет принимать мама-дзен Мила, которая воспитывает своего сына в гармонии со Вселенной. Мальчик в 5 лет спокойно ходит по битому стеклу и частенько медитирует. Но что по этому поводу скажет ведущий проекта и эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев?

Четыре мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей вновь посоревнуются за звание лучшей. Соперницы выставят друг другу оценки в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация, в финале свою оценку поставит и Дмитрий Карпачев. На этой неделе скрестят свои мечи мама-дзен Мила, мама-кондитер в декрете Виталина, лакшери-мама Катя и бодипозитивная мама Ира. Поверьте, неделя будет очень жаркой, ведь таких скандалов вы еще не видели!

Первой в гости приглашает нутрициолог Мила. Вместе с супругом она воспитывает 5-летнего сына. С детства мама прививает Авету любовь к здоровому образу жизни и духовному развитию. Все члены семьи занимаются йогой, медитациями и слушают мантры. В том числе и ребенок. Не страдают ли от этого другие сферы жизни мальчика — готовы проверить участницы реалити.

Больше по теме: «Супермама» 2 сезон: Мама-дзен, мама-кондитер в декрете, лакшери-мама и бодипозитивная мама — участницы новой недели

В 29 выпуске проекта «Супермама»-2 вы узнаете:

Какое первое впечатление конкурентки произведут друг на друга?

Почему одной из участниц покажется, что у 5-летнего сына мамы-дзен Милы голова забита лишней информацией?

Удастся ли Миле доказать соперницам, что ее сыну действительно нравится медитировать и слушать мантры?

Как участницы отнесутся к тому, что Авет в 5 лет уже ходит по битому стеклу?

Читайте нас также в Viber и Telegram.