Сьогодні, 26 листопада, в ефірі телеканалу СТБ вийшов 28 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Чотири учасниці з кардинально різними поглядами на виховання оцінили своїх конкуренток. Також свою думку про кожну матусю висловив ведучий проєкту Дмитро Карпачов. То хто ж отримав заповітне звання супермами: мама чотирьох синів Оля, мама-екстрасенс Рубіна, мама-інтелігентка Юля чи мама-перекладачка Наталія?

У перший день учасниці вирушили в гості до мами чотирьох дітей Олі. Жінка виховує двох рідних синів і двох синів чоловіка від попереднього шлюбу. Вона впевнена, що хлопчиків потрібно навантажувати домашніми обов’язками, але водночас зважати на їхню думку.

Другою гостей приймала мама-екстрасенс Рубіна, яка виховує 12-річного сина. Жінці важко відмовити хлопчикові в його проханнях, тому вона намагається повністю йому догодити. Однак при цьому учасницям здалося, що Рубіна занадто обмежує свободу Короля, адже в 12 років він не може сам вийти на вулицю. До того ж мама вже вирішила, що її син у майбутньому стане психіатром.

Третьою гостей приймала інтелігентна мама Юля, яка виховує 7-річного сина. Жінка впевнена: у її хлопчика серйозні проблеми зі здоров’ям. Саме тому вона вирішила цілком присвятити себе материнству і годує Сашка що три години. Однак учасницям здалося, що Юля просто вигадала хворобу сина, щоб не виходити з декрету.

І останньою суперниці інспектували маму-перекладачку Наталію. Жінка, навпаки, дозволяє своєму синові практично все. У 7 років хлопчик самостійно гуляє на вулиці, прибирає в квартирі, пере речі і навіть заробляє гроші. Однак не всі учасниці розділили такий підхід до виховання.

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Так хто ж здобув заповітне звання супермами? У фіналі було дуже гаряче. Однакову кількість балів — 62 — набрали дві учасниці: мама-перекладачка Наталія і мама-екстрасенс Рубіна. Однак ведучий проєкту віддав свої бонусні 10 балів мамі чотирьох синів Олі. І за результатами вона також набрала 62 бали. Щоб вирішити суперечку і визначити переможницю, експерт із питань дитячої вікової психології вперше за всю історію проєкту змінив правила шоу: він додав ще 2 бали Ользі за те, що вона виховує двох синів чоловіка від першого шлюбу і в неї це чудово виходить. Отже, звання супермами цього тижня отримала мама чотирьох синів Оля.

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