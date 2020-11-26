Сегодня, 26 ноября, в эфир телеканала СТБ вышел 28 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Четыре участницы с кардинально разными взглядами на воспитание оценили своих конкуренток. Также свое мнение о каждой маме высказал ведущий проекта Дмитрий Карпачев. Кто же получил заветное звание супермамы: мама четырех сыновей Оля, мама-экстрасенс Рубина, мама-интеллигентка Юля или мама-переводчик Наталья?

В первый день участницы отправились в гости к маме четырех сыновей Оле. Женщина воспитывает двоих родных детей и двоих сыновей мужа от предыдущего брака. Она уверена, что мальчиков нужно нагружать домашними обязанностями, но в то же время считаться с их мнением.

Второй гостей принимала мама-экстрасенс Рубина, которая воспитывает 12-летнего сына. Женщине сложно отказать мальчику в просьбах, поэтому она пытается полностью ему угодить. Однако при этом участницам показалось, что Рубина слишком ограничивает свободу Короля, ведь в 12 лет он не может сам выйти на улицу. К тому же мама уже решила, что ее сын в будущем станет психиатром.

Третьей гостей принимала интеллигентная мама Юля, которая воспитывает 7-летнего сына. Женщина уверена: у ее мальчика серьезные проблемы со здоровьем. Именно поэтому она решила целиком посвятить себя материнству и кормит Сашу каждые три часа. Однако участницам показалось, что Юля просто выдумала болезнь сына, чтобы не выходить из декрета.

И последней конкурентки инспектировали маму-переводчицу Наталью. Женщина, наоборот, позволяет своему сыну практически все. В 7 лет мальчик самостоятельно гуляет на улице, убирает в доме, стирает вещи и даже зарабатывает деньги. Однако не все участницы разделили такой подход к воспитанию.

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Так кто же получил заветное звание супермамы? В финале было очень жарко. Одинаковое количество баллов — 62 — набрали две участницы: мама-переводчик Наталья и мама-экстрасенс Рубина. Однако ведущий проекта отдал свои бонусные 10 баллов маме четырех сыновей Оле. И по результатам она также набрала 62 балла. Чтобы разрешить спор и определить победительницу, эксперт по вопросам детской возрастной психологии впервые за всю историю проекта изменил правила шоу: он добавил еще 2 балла Ольге за то, что она воспитывает двоих сыновей мужа от первого брака и у нее это прекрасно получается. Таким образом звание супермамы на этой неделе получила мама четырех сыновей Оля.

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