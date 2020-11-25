«Супермама» 2 сезон 27 выпуск: Неужели Юля придумала болезнь сына?

Сегодня, 25 ноября, в эфир телеканала СТБ вышел 27 выпуск 2 сезона психологического реалити «Супермама». Борьба за звание лучшей продолжается. Третьей гостей пригласила к себе мама-интеллигентка Юлия, которая воспитывает 7-летнего сына. Женщина целиком посвятила себя материнству, ведь мальчик страдает лактазной недостаточностью. Юля уверена, что должна ему помочь. Но не перегибает ли она палку, и так ли болен ее сын?

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Юлия воспитывает 7-летнего Сашу. Главная работа в ее жизни — быть мамой, и она этому очень рада. Все свое время и внимание девушка посвящает ребенку, его здоровью и развитию. Мальчик посещает множество секций и дополнительных занятий, чтобы быть всесторонне развитым и найти свое призвание. Также мама много внимания уделяет питанию ребенка — ест он каждые три часа. Юля уверена, что она все делает правильно. Но так ли это? В этом решили разобраться участницы. Однако они еще не знали, что пробудут в гостях у нее недолго, ведь вскоре их попросят уйти.

Юлия была очень взволнована. Она пригласила конкуренток на кухню, чтобы рассказать о своем сыне и его питании. Мама-интеллигентка призналась, что уже устала ходить по врачам, ведь они не могут поставить правильный диагноз. Юля очень заботится о здоровье Саши. Она не разрешает ему смотреть мультики дольше 15 минут, а все потому, что у родственников есть проблемы со зрением. Также Юля запретила ребенку заниматься брейк-дэнсом, ведь вследствие регулярных тренировок мальчик вытер на голове волосы. Сегодня Юля все силы бросила на то, чтобы восстановить здоровье сына. Поэтому она отправила его на плавание, а еще — музыку, вокал, лего, английский…

Однако участницам показалось, что Юля придумывает различные болезни для своего сына. Она прикрывается ими для того, чтобы не выходить на работу. Мама-экстрасенс Рубина предположила, что Юле нравится быть в роли страдалицы. Но хозяйка дома очень обиделась на конкуренток за их мнение.

Соперницам было очень интересно узнать об отце ребенка, а также о планах на будущее. Однако Юля отказалась разговаривать на эту тему. Более того, внезапно в комнату зашел отец мамы-интеллигентки и выгнал участниц из квартиры. Мамочки были, мягко говоря, шокированы таким поведением мужчины, а также тем, как на эту ситуацию отреагировала сама Юля.

Ну, а что героине посоветует эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев? Смотрите все подробности в 27 выпуске психологического реалити «Супермама»-2!

Video: «Супермама» 2 сезон 27 выпуск: Неужели Юля придумала болезнь сына? Супермама 2 сезон 27 выпуск: Неужели Юля придумала болезнь сына? Как на это отреагирует Дмитрий Карпачев?

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