Сьогодні, 25 листопада, в ефірі телеканалу СТБ вийшов 27 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Боротьба за звання найкращої триває. Третьою гостей запросила до себе мама-інтелігентка Юлія, яка виховує 7-річного сина. Жінка повністю присвятила себе материнству, адже хлопчик страждає на лактазну недостатність. Юля впевнена, що повинна допомогти синові. Та чи не перегинає вона палицю, і чи хворіє насправді її син?

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Юлія виховує 7-річного Сашка. Головна робота в її житті — бути мамою, і вона цьому дуже рада. Увесь свій час і увагу матуся присвячує дитині, її здоров’ю і розвитку. Хлопчик відвідує багато секцій і додаткових занять, щоб бути всебічно розвиненим і знайти своє покликання. Також мама багато уваги приділяє харчуванню свого сина — їсть він що три години. Юля впевнена, що вона все робить правильно. Але чи так це? У цьому вирішили розібратися учасниці. Однак вони ще не знали, що пробудуть у гостях у неї недовго, адже незабаром їх попросять піти.

Юлія була дуже схвильована. Вона запросила конкуренток на кухню, щоб розповісти про свого сина і про його харчування. Мама-інтелігентка зізналася, що вже втомилася ходити по лікарях, адже вони не можуть поставити правильний діагноз. Юля дуже піклується про здоров’я сина. Вона не дозволяє йому дивитися мультики більше 15 хвилин, а все тому, що в родичів є проблеми із зором. Також Юля заборонила синові займатися брейк-дансом, адже внаслідок регулярних тренувань хлопчик витер на голові волосся. Мама всі сили кинула на те, щоб відновити його здоров’я. Тому вона відправила хлопчика на плавання, а ще — музику, вокал, лего, малювання, англійську…

Однак учасницям здалося, що Юля вигадує різні хвороби для свого сина. Вона прикривається ними, щоб не виходити на роботу. Мама-екстрасенс Рубіна припустила, що Юлі подобається бути в ролі страдниці. Проте господиня дому дуже образилася на конкуренток за їхню думку.

Конкуренткам було дуже цікаво дізнатися про батька дитини, а також про плани на майбутнє. Однак Юля відмовилася розмовляти на цю тему. Ба більше, раптово в кімнату зайшов батько мами-інтелігентки і вигнав учасниць із квартири. Матусі були, м’яко кажучи, шоковані такою поведінкою чоловіка, а також тим, як на цю ситуацію відреагувала Юля.

Ну, а що Юлі порадить експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов? Дивіться всі подробиці в 27 випуску психологічного реаліті «Супермама»-2!

Video: «Супермама» 2 сезон 27 випуск: Невже Юля придумала хворобу сина? Супермама 2 сезон 27 випуск: Невже Юля придумала хвороба сина? Як на це відреагує Дмитро Карпачов?

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