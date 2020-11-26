26 листопада о 18:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде 28 випуск 2 сезону психологічного реаліті «Супермама». Сьогодні ми всі, нарешті, дізнаємося, хто отримає заповітне звання. Та перед цим учасниці вирушать з інспекцією в гості до останньої мами — перекладачки Наталі. Жінка виховує 7-річного сина, якому практично нічого не забороняє: хлопчик їсть шкідливі продукти, сам гуляє на вулиці і навіть вміє заробляти гроші! А що про це скаже ведучий проєкту і експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов?

26-річна Наталія виховує 7-річного сина. Дівчина працює турецьким перекладачем і живе на дві країни, тому синові з дитинства прищеплює самостійність. Хлопчик сам гуляє на вулиці, вміє приготувати собі їжу, випрати і навіть сам заробляє гроші! Наталія впевнена, що так її син стане справжнім чоловіком. Чи погодяться з цим суперниці?

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У 28 випуску проєкту «Супермама»-2 ви дізнаєтеся:

Чи не забагато свободи дає Наталя своєму 7-річному синові?

Яку трагічну історію зі свого життя розповість мама-перекладачка?

Чому деякі учасниці не переймуться історією Наталії?

Хто отримає звання супермами, і чому Дмитро Карпачов заради однієї з учасниць уперше змінить правила реаліті?

Video: «Супермама» 2 сезон 28 випуск від 26.11.2020: Чим дивуватиме мама-перекладачка Наталія? Супермама 2 сезон 28 випуск: Чим дивуватиме мама-перекладачка Наталія? Як прокоментує цю ситуацію Дмитро Карпачов?

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